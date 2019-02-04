Ziraat Bankası "Türkiye'nin En Değerli Banka Markası" Seçildi

Bağımsız marka değerleme ve strateji danışmanlık şirketi Brand Finance'in "Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası" araştırması sonuçlarına göre; 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye'deki bankalar arasında marka değerini en fazla yükselten banka olan Ziraat Bankası 2019 yılı araştırmasında "Türkiye'nin En Değerli Banka Markası" seçildi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, "2019 yılında marka değerini 208 Milyon USD artırarak 1 Milyar 432 Milyon USD'den 1 Milyar 640 Milyon USD'ye çıkaran Ziraat Bankası 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi yine Marka Değerini En Fazla Artıran Türk Bankası oldu" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Ziraat Bankası'nın başlattığı ve başarıyla yönettiği verimlilik esaslı değişim projesi Banka'nın bilanço içi ve dışı tüm rakamlarında sektör ortalaması üzerinde iyileştirme sağlarken Banka'nın marka algısına da çok önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

"Dünyada 18 ülke ve 100 noktada faaliyetlerine devam eden Ziraat Bankası'nın son yıllarda uluslararası düzeyde elde ettiği başarılar izlenen stratejinin doğruluğunu bir kez daha teyit etmektedir.

"Ziraat Bankası ülkemizin en büyük finans kuruluşu olarak etkinlik ve verimlilik odaklı çalışmalarıyla müşterilerine ve ülkemiz ekonomisine uzun soluklu katkılar sağlamaya devam edecektir." (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA