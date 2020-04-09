Zeytinburnu Belediyesinden Kovid-19 önlemleri
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Zeytinburnu, Güncel

Zeytinburnu Belediyesinden Kovid-19 önlemleri

Zeytinburnu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 44 okul, 78 ibadethane, 17 aile sağlığı merkezi ve 81 kamu binasının temizliği ve ilaçlamasının yapıldığını bildirdi.

09.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:54

Zeytinburnu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 44 okul, 78 ibadethane, 17 aile sağlığı merkezi ve 81 kamu binasının temizliği ve ilaçlamasının yapıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 1043 sokak, 1128 çöp konteyneri, 5 hastane yolu ve çevresi, 102 eczane, 78 ibadethane, 44 okul, 81 kamu binası, 17 aile sağlığı merkezi, 32 fırın, 27 park, 13 taksi durağı, 149 hatlı minibüs ile 234 kamu aracı yıkanarak, dezenfenkte edildi. Tüm kamu binalarına el dezenfektanı cihazları yerleştirildi.

Zeytinburnu Belediyesinin halkla ilişkiler birimi vasıtasıyla ilçede yalnız yaşayan ve dışarı çıkamayan 65 yaş üstü 6 bin vatandaşın alışveriş hizmetlerine yardımcı olundu. 400 adet dezenfekte seti dağıtıldı ve ziyaret edilen tüm evler, belediye ilaçlama ekipleri tarafında dezenfekte edildi.

Sokak hayvanları için 32 mama istasyonu oluşturuldu.

Bugüne kadar 258 kişinin evine sıcak yemek servisi yapıldı ve 3 bin adet gıda kolisi dağıtıldı.

Zeytinburnu aşevinden ise her gün 1500 kişiye çorba dağıtılıyor.

Belediye zabıta ekipleri de düzenli aralıklarla ilçede bulunan 85 eczane, 9 medikal satış dükkanı ve tüm marketlerde fiyat etiketi denetlemesi yapıyor.

Zeytinburnu semt pazarlarını da ziyaret eden ekipler, sadece gıda ve temizlik ekipmanlarının satışına müsaade ediyor.

Ekipler, pazar tezgahları ve insanlar arasındaki sosyal mesafenin korunması hususunda sık sık hatırlatmalar ile pazarın giriş-çıkış noktalarına kurulan dezenfekte stantlarında el hijyeni kurallarına uyulması çağrısı yapıyor.

İlçenin 3 ana giriş noktasında her gün saat 10.00-11.00/ 14.00-15.00/18.00-19.00 saatlerinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralı denetleniyor, ateş ölçümü yapılarak, vatandaşların alması gereken tedbirler hakkında bilgiler veriliyor.

"Bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise temizlik ve hijyen konusundaki hassasiyetlerinin yıllar öncesine dayandığını, ilçedeki ibadethanelerin, sokakların ve umumi tuvaletlerinin temizliğinin normal şartlarda da belediye tarafından yapıldığını vurguladı.

Arısoy, göreve geldiği günden bu yana okulların periyodik temizliklerini belediye olarak üstlendiklerini dile getirerek, "Elbette virüs ve salgın tehdidinin ortaya çıkmasıyla birlikte, bütün bu çalışmaları daha yoğun bir şekilde yapmaya başladık. Bu zorlu süreçte herkesin elini taşın altına koyması, sorumlu davranması gerekir. Alınması gereken tedbirler son derece basit ve açık. Sadece kendimize değil, sevdiklerimize, yaşadığımız şehre, topluma karşı sorumluluğumuz var. Kurallara uyalım, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım, sosyal mesafeyi koruyalım. Önümüzdeki günler çok önemli. Milletimizin kardeşlik ve birlik içinde üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. İnşallah bu zor günleri el birliğiyle olabilecek en iyi şekilde atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediyesinden Kovid-19 önlemleri

Kaynak: AA

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Zeytinburnu Belediyesinden Kovid-19 önlemleri
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