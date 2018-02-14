Kilis Belediyesince, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere Sevgililer Günü dolayısıyla tatlı gönderildi.

Belediye Başkanı Hasan Kara, Hacı Mustafa Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde düzenlenen törende, Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde, askerlerin Kilis'i ve ülkeyi korumak, ülkenin sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek, bölgede barış ve huzuru sağlamak için canlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, hükümete ve TSK'ya Zeytin Dalı Harekatı için şükranlarını sunan Kara, şunları kaydetti:

"Biz bu kahraman Mehmetçiklerimize bir nişane olarak, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak yerine kendi eşleri, sevgilileri, nişanlıları adına buradan yaklaşık 500 kilogram tatlıyı birliklere gönderdik. İnşallah kendileri bu tatlıyı yedikleri zaman 14 Şubat Sevgililer Günü'nde unutulmadıklarını, bu milletin kendilerinin yanında olduğunu hissedeceklerdir. Özellikle burada canlarıyla, dişleriyle çarpışan Mehmetçiklerimize, Kilis halkı adına teşekkür ediyorum. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun."

Konuşmanın ardından hazırlanan tatlı, sınır ötesinde görevli askerlere gönderildi.