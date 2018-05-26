Zeybekci: İhracatçılarımız İçin Döviz Kuru Sabitlendi

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türk Eximbank üzerinden reeskont kredi kullanan ihracatçılara döviz kurunun sabitlendiğini duyurdu. Bakan Zeybekci, 25 Mayıs ile 31 Temmuz arasında vadesiz reeskont döviz kredilerinin TL olarak ödenmesi imkanı getirildiğini ve kurun sabitlendiğini belirterek, "İhracatçılarımız için ABD doları için 4.20, Euro için 4.90, İngiliz sterlini için 5.60 olarak kurlar sabitlendi" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları için geldiği Denizli'de, AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan ile milletvekili adaylarının da katıldığı toplantıda açıklama yapan Bakan Zeybekci, ihracatçılara, Türk Eximbank aracılığı ile kullandıkları yabancı para cinsinden kredilerde döviz kurunun sabitlendiği söyledi. Merkez Bankası'nın aldığı kararla 25 Mayıs ile 31 Temmuz arasında vadesiz reeskont döviz kredilerinin TL olarak ödenmesi imkanı getirildiğini ve kurların sabitlendiği duyuran Zeybekci, "İhracatçıların bu tarihler arasında yani kurun yukarıda olma ihtimaline karşı, aşağıda olursa tabii ki ihracatçımız kendisi için avantajlı olan kuru kullanacaktır. ABD doları için 4.20, euro için 4.90, İngiliz sterlini için 5.60 olarak kurlar sabitlendi. Bu kurdan almış oldukları reeskont kredileri, Merkez Bankası'na daha doğrusu Türk Eximbank'a ödeyebilecekler. Bu çerçevede, Türk Eximbank nezdinde TL geri ödeme imkanından yararlanması beklenen toplam reeskont kredilerin tutarı 2.6 milyar dolar. Diğer bankalar da dikkate alındığında bu toplam rakam 3.4 milyar dolar civarında bir büyüklük. İhracatçımıza bu belirlenmiş olan sabit kurdan ödenmesi imkanı getirildi. Diğer bir olumlu gelişme ihracatçılarımız için yabancı para cinsinden kredilerin yani ihracatçılarımızın Türk Eximbank vasıtası ile almış olduğu krediler önceden TL olarak hesaplarına geçiyordu. Şimdi yeni uygulamada ihracatçılarımız Türk Eximbank'dan kullandıkları kredilerde önümüzdeki günden itibaren aldıkları yabancı para cinsinden hesaplarına geçecek. Böylelikle kur oynaklıklarına karşı kendilerini sağlama almış olacaklar. Yani 1 milyon dolarlık kredi ihracatçının hesabına dolar olarak geçecek. İhracatçı bunu kendi tasarrufundan kullandıkça TL'ye dönebilir. Yani oynaklık döneminde ihracatçılarımızın mağduriyetleri, mağduriyet olacaksa eğer diye söyleyeyim, bu mağduriyetleri giderilmiş olacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kaynaklı reeskont kredileri hariç, yabancı para cinsinden tüm kredileri döviz olarak da ihracatçılarımıza kullandırmaya başlayacağız" dedi. - Denizli