Zarif'ten ab yetkilisine 'nükleerde 3. adım' mektubu

06.09.2019 09:46

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi , İran'ın nükleer anlaşma çerçevesindeki araştırma ve geliştirme ile ilgili taahhüdünü resmen askıya aldığını ilan ettiğini duyurdu.

İran'da yayın yapan ParsToday, Musevi'nin konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi. Habere göre Musevi açıklamasında, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in, AB Dış Politika Komiseri Federika Mogherini'ye bir mektup göndererek bu taahhüdün askıya alındığını bildirdiğini ifade etti.

Musevi, "İran Dışişleri Bakanı, bugün, Mogherini'ye bir mektup göndererek, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran aleyhine uygulanan ambargolar ve 3 Avrupa ülkesinin nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmedeki acziyetinden dolayı İran'ın nükleer alandaki araştırma ve geliştirme taahhüdünü askıya aldığını bildirdi" ifadesini kullandı.

Musevi'nin, İran'ın taahhüdünün durdurulmasının detaylarının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna (UAEK) bildirileceğini belirttiği; yine mektupta İran'ın iyi niyet göstergesi olarak nükleer anlaşmada kalan taraflarla tüm düzeylerde görüşmelerine devam etmeye hazır olduğu da vurgulandı.

Kaynak: DHA