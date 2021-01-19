Zarif, Katar'ın Körfez ülkelerine "İran ile diyalog" çağrısını memnuniyetle karşıladı
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Zarif, Katar'ın Körfez ülkelerine "İran ile diyalog" çağrısını memnuniyetle karşıladı

19.01.2021 23:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 00:03
Zarif, Katar'ın Körfez ülkelerine

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Katar'ın Körfez'deki Arap ülkelerine İran ile diyalog çağrısında bulunmasını memnuniyetle karşıladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Katar'ın Körfez'deki Arap ülkelerine İran ile diyalog çağrısında bulunmasını memnuniyetle karşıladı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Körfez'deki Arap ülkelerini İran ile diyaloğa davet etmesini değerlendirdi.

Zarif, "İran, kardeşim Al Sani'nin bölgemiz için kapsamlı diyalog çağrısını memnuniyetle karşılıyor. Sürekli vurguladığımız gibi zorluklarımızın çözümü; bölgesel ve küresel hegemonyadan arınmış, güçlü, barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir bölgeyi ortaklaşa inşa etmek için birlikte çalışmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta, Körfez'deki Arap ülkelerini İran ile diyaloğa davet ederek, Katar'ın bu diyaloglara ara buluculuk edebileceğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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