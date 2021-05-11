Zabıtadan bayram denetimi
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Zabıtadan bayram denetimi

Zabıtadan bayram denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tam kapanmadan muaf tutulan iş yerlerini Ramazan Bayramı öncesinde denetledi.

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tam kapanmadan muaf tutulan iş yerlerini Ramazan Bayramı öncesinde denetledi.

Halk sağlığı için işyeri denetimlerini sürdüren Kdz. Ereğli Belediyesi, tam kapanmadan muaf tutulan kuruyemişçi, tatlıcı ve pastanelerde bayram öncesi denetim yaptı.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcı dükkanlarının açılış ve kapanış saatlerini de düzenli olarak denetlediklerini söyledi.

Bayram öncesi kısıtlamadan muaf tutulan işyerlerinde halk sağlığı denetimleri yaptıklarını anlatan Aydın, "İlçemizde kuruyemişçi, tatlıcı ve pastane olarak 43 iş yerinde denetim yaptık. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Denetimlerimiz devam edecek" dedi. - ZONGULDAK

Zabıtadan bayram denetimi
Zabıtadan bayram denetimi
Zabıtadan bayram denetimi
Zabıtadan bayram denetimi
Zabıtadan bayram denetimi
Zabıtadan bayram denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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