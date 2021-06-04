Yyü Radyasyon Onkolojisi Birimi Hizmete Açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Yyü Radyasyon Onkolojisi Birimi Hizmete Açıldı

Yyü Radyasyon Onkolojisi Birimi Hizmete Açıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Birimi, Vali Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Birimi, Vali Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanında bulunan birimin açılış törenine Vali Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Ak Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve akademik personel katıldı.

Açılışta konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, Radyasyon Onkolojisi biriminin çok önemli olduğunu belirterek, "5 yıldır atıl durumda olan Radyoloji Onkolojisi biriminin hizmete girmesiyle hasta vatandaşlarımızın il dışına tedavi için gitmesi önlenmiş oldu. Bu birimimizin hizmete girmesi için emeği geçen üniversite ve tıp fakültesi yönetimine burada görev yapacak personele teşekkür ediyorum. Van ve bölgemize hayırlı olsun İnşallah bir daha bu birimimiz kapanmayacak" dedi.

Ak Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal ile YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin konuşmalarının ardından Radyasyon Onkolojisi bölümü 5 yıl aradan sonra yeniden hizmete girdi.

Program Vali Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyelerinin birimde inceleme yapmasıyla son buldu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Nikos Dendias Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Özdemir Fahriye Evcen
Spor Mert Günok Ozan Tufan Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yyü Radyasyon Onkolojisi Birimi Hizmete Açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 20:33:19. #1.16#

title