Yüzüklerin Efendisi: Gollum oynanış videosu geliyor! Lord of the Rings: Gollum çıkış tarihi ne zaman?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yüzüklerin Efendisi: Gollum oynanış videosu geliyor! Lord of the Rings: Gollum çıkış tarihi ne zaman?

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar
Yüzüklerin Efendisi: Gollum oynanış videosu geliyor! Lord of the Rings: Gollum çıkış tarihi ne zaman?

GamesRadar'ın 25 Mart'taki Future Games Show'un da geliştirici Daedalic Entertainment, bu gece Lord of the Rings: Gollum'un oynanışını sergileyecek. Ancak Yüzüklerin Efendisi: Gollum ile ilgili yeni bilgiler için etkinliği beklememiz gerekiyor.

Almanya merkezli oyun stüdyosu Daedalic Entertainment, projeyi ilk olarak 2019'da PC için konsollarda ise 2021 yılında duyurmuştu. Ancak stüdyo ve ortak yayıncı Nacon kısa bir süre önce Gollum'un belirsiz bir şekilde 2022'ye ertelendiğini duyurdu. 2020'de yayımlanan kısa tanıtım videosundan bu yana The Lord of The Rings: Gollum oyunu hakkında hiçbir bilgi paylaşımladı. Ancak Daedalic'ten oyun severleri sevindirecek sürpriz bir hamle geldi.

Deadlic Entertainment, orta dünyada geçecek yeni oyunu Yüzüklerin Efendisi: Gollum için resmi Twitter hesabından bir duyuru yayınladı. İki paylaşım yapan hesap, bu paylaşımların birinde oyun hakkında tanıtım videosu yer alırken diğerinde ise oyunla ilgili detayların Future Games Show'da açıklanacağını belirtilen bir duyuru yer alıyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GOLLUM 2022'DE TÜM PLATFORMLARDA YER ALACAK!

The Lord of the Rings: Gollum'un tanıtım videosuyla birlikte paylaşın açıklamada oyunun 2022'de tüm platformlarda piyasaya sürüleceği duyuruldu. Dünya çapında birçok Lord of the Rings hayranı olduğunu düşünecek olursak oyunun tüm platformda oynanabilecek olması önemli bir detay.

Video Kaynak: IGN

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Berrak Tüzünataç Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Erol Bulut Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüzüklerin Efendisi: Gollum oynanış videosu geliyor! Lord of the Rings: Gollum çıkış tarihi ne zaman? - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 12:50:23. #1.15#
title