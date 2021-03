Yüzüklerin Efendisi: Gollum oynanış videosu geliyor! Lord of the Rings: Gollum çıkış tarihi ne zaman?

GamesRadar'ın 25 Mart'taki Future Games Show'un da geliştirici Daedalic Entertainment, bu gece Lord of the Rings: Gollum'un oynanışını sergileyecek. Ancak Yüzüklerin Efendisi: Gollum ile ilgili yeni bilgiler için etkinliği beklememiz gerekiyor.

Almanya merkezli oyun stüdyosu Daedalic Entertainment, projeyi ilk olarak 2019'da PC için konsollarda ise 2021 yılında duyurmuştu. Ancak stüdyo ve ortak yayıncı Nacon kısa bir süre önce Gollum'un belirsiz bir şekilde 2022'ye ertelendiğini duyurdu. 2020'de yayımlanan kısa tanıtım videosundan bu yana The Lord of The Rings: Gollum oyunu hakkında hiçbir bilgi paylaşımladı. Ancak Daedalic'ten oyun severleri sevindirecek sürpriz bir hamle geldi.

Deadlic Entertainment, orta dünyada geçecek yeni oyunu Yüzüklerin Efendisi: Gollum için resmi Twitter hesabından bir duyuru yayınladı. İki paylaşım yapan hesap, bu paylaşımların birinde oyun hakkında tanıtım videosu yer alırken diğerinde ise oyunla ilgili detayların Future Games Show'da açıklanacağını belirtilen bir duyuru yer alıyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GOLLUM 2022'DE TÜM PLATFORMLARDA YER ALACAK!

The Lord of the Rings: Gollum'un tanıtım videosuyla birlikte paylaşın açıklamada oyunun 2022'de tüm platformlarda piyasaya sürüleceği duyuruldu. Dünya çapında birçok Lord of the Rings hayranı olduğunu düşünecek olursak oyunun tüm platformda oynanabilecek olması önemli bir detay.

Video Kaynak: IGN