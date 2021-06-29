Yüzme rekorları: Olimpiyatlarda ve Dünyada yüzme rekoru kaç? Türkiye yüzme rekoru kaç? 2021 Yüzme branşında rekorları kim kırdı?

2021 Tokyo Yaz Olimpiyatlarının yaklaşmasıyla birlikte spor severler yüzme branşındaki rekorlar kaçtır, rekorkarı kim kırdı? merak etti. Peki, dünyadaki yüzme rekorları kaç saniye? Türkiye'de yüzme rekorları kim kırdı, süresi kaç? Olimpiyatlarda yüzme rekorları süresi ve rekor kıran kişiler kimlerdir?

Olimpiyat yüzme rekoru kaç? Dünya yüzme rekorları listesi! Türkiye'de yüzme rekoru kime ait? 100 metre serbestte dünya ve Türkiye rekoru kaç? 200 metre, 400 metre serbestte rekorlar kaç? 50 metre, 100 metre ve 200 metre kurbağalama yüzme rekorları kaçtır? Rekorları kıran sporcular kimler? Tüm yüzme rekorları yazımızda...

DÜNYA YÜZME REKORLARI LİSTESİ

Yüzmede dünya rekorları listesi, yüzme kategorilerinde kaydedilmiş ve FINA tarafından onaylanmış en iyi dereceleri içerir. Rekorlar, uzun kulvar (50 metre) ve kısa kulvar (25 metre) yüzme havuzları için ayrı olarak tutulmaktadır.

Uzun kulvar rekorlarının kayıt altına alınması 1900'lerin başına kadar uzanırken, kısa kulvar rekorlarının kayıt altına alınmasına 1991 yılının Mart ayından itibaren başlanmıştır.

Aşağıdaki rekorların bazıları, poliüretan ya da tekstil dışı malzemelerden yapılmış mayolar giyen yüzücüler tarafından 2008 Şubat ayından 2009 Aralık ayına kadar olan zaman zarfında elde edilmiştir. Roma'daki 2009 FINA Dünya Şampiyonasının arifesinde, uluslararası yönetim organı 1 Ocak 2010'dan itibaren tekstil olmayan malzemelerden yapılan mayoların kullanımını yasakladı. Bu mayoların, daha büyük bedene sahip olan bazı sporcuların performansını diğerlerine oranla daha fazla artırıyor gibi görünüyor ve morfoloji ve fizyolojiye bağlı olarak diğerlerinden daha fazla kaldırma etkisi yaratıyordu.

Dünya ve Olimpiyatlar yüzme rekorları:

Uzun Kulvar (Erkeklerde)

50 m serbest : 20.91 : César Cielo :Brezilya : 18 Aralık 2009

100 m serbest : 46.91 : César Cielo :Brezilya : 30 Temmuz 2009

200 m serbest : 1:42.00 : Paul Biedermann :Almanya : 28 Temmuz 2009

400 m serbest : 3:40.07 : Paul Biedermann :Almanya : 26 Temmuz 2009

800 m serbest : 7:32.12 : Zhang Lin :Çin : 29 Temmuz 2009

1500 m serbest : 14:31.02 : Sun Yang :Çin : 4 Ağustos 2012

50 m sırtüstü : 23.80 : Kliment Kolesnikov :Rusya : 18 Mayıs 2021

100 m sırtüstü : 51.85 : Ryan Murphy :ABD : 13 Ağustos 2016

200 m sırtüstü : 1:51.92 : Aaron Peirsol :ABD : 31 Temmuz 2009

50 m kurbağalama : 25.95 : Adam Peaty :Birleşik Krallık : 25 Temmuz 2017

100 m kurbağalama : 56.88 : Adam Peaty :Birleşik Krallık : 21 Temmuz 2019

200 m kurbağalama : 2:06.12 : Anton Çupkov :Rusya : 26 Temmuz 2019

50 m kelebek : 22.27 : Andriy Hovorov :İspanya : 1 Temmuz 2018

100 m kelebek : 49.50 : Caeleb Dressel :ABD : 26 Temmuz 2019

200 m kelebek : 1:50.73 : Kristóf Milák :Macaristan : 24 Temmuz 2019

200 m bireysel karışık : 1:54.00 : Ryan Lochte :ABD : 28 Temmuz 2011

400 m bireysel karışık : 4:03.84 : Michael Phelps :ABD : 10 Ağustos 2008

Uzun Kulvar (Kadınlarda)

50 m serbest : 23.67 : Sarah Sjöström :İsveç : 29 Temmuz 2017

100 m serbest : 51.71 : Sarah Sjöström :İsveç : 23 Temmuz 2017

200 m serbest : 1:52.98 : Federica Pellegrini :İtalya : 29 Temmuz 2009

400 m serbest : 3:56.46 : Katie Ledecky :ABD : 7 Ağustos 2016

800 m serbest : 8:04.79 : Katie Ledecky :ABD : 12 Ağustos 2016

1500 m serbest : 15:20.48 : Katie Ledecky :ABD : 16 Mayıs 2018

50 m sırtüstü : 26.98 : Liu Xiang :Çin : 21 Ağustos 2018

100 m sırtüstü : 57.57 : Regan Smith :ABD : 28 Temmuz 2019

200 m sırtüstü : 2:03.35 : Regan Smith :ABD : 26 Temmuz 2019

50 m kurbağalama : 29.30 sf : Benedetta Pilato :İtalya : 22 Mayıs 2021

100 m kurbağalama : 1:04.13 : Lilly King :ABD : 25 Temmuz 2017

200 m kurbağalama : 2:19.11 : Rikke Møller Pedersen :Danimarka : 1 Ağustos 2013

50 m kelebek : 24.43 : Sarah Sjöström :İsveç : 5 Temmuz 2014

100 m kelebek : 55.48 : Sarah Sjöström :İsveç : 7 Ağustos 2016

200 m kelebek : 2:01.81 : Liu Zige :Çin : 21 Ekim 2009

200 m bireysel karışık : 2:06.12 : Katinka Hosszú :Macaristan : 3 Ağustos 2015

400 m bireysel karışık : 4:26.36 : Katinka Hosszú :Macaristan : 6 Ağustos 2016

Kısa Kulvar (Erkeklerde)

50 m serbest : 20.24 : Caeleb Dressel :ABD : 20 Aralık 2019

100 m serbest : 44.94 : Amaury Leveaux :Fransa : 13 Aralık 2008

200 m serbest : 1:39.37 : Paul Biedermann :Almanya : 15 Kasım 2009

400 m serbest : 3:32.25 : Yannick Agnel :Fransa : 15 Kasım 2012

800 m serbest : 7:23.42 : Grant Hackett :Avustralya : 20 Temmuz 2008

1500 m serbest : 14:08.06 : Gregorio Paltrinieri :İtalya : 4 Aralık 2015

50 m sırtüstü : 22.22 : Florent Manaudou :Fransa : 6 Aralık 2014

100 m sırtüstü : 48.92 : Matt Grevers :ABD : 12 Aralık 2015

200 m sırtüstü : 1:45.63 : Mitch Larkin :Avustralya : 27 Kasım 2015

50 m kurbağalama : 25.25 : Cameron van der Burgh :Güney Afrika : 14 Kasım 2009

100 m kurbağalama : 55.61 : Cameron van der Burgh :Güney Afrika : 15 Kasım 2009

200 m kurbağalama : 2:00.16 : Kirill Prigoda :Rusya : 13 Aralık 2018

50 m kelebek : 21.75 : Nicolas Santos :Brezilya : 6 Ekim 2018

100 m kelebek : 48.08 : Chad le Clos :Güney Afrika : 8 Aralık 2016

200 m kelebek : 1:48.24 : Daiya Seto :Japonya : 11 Aralık 2018

100 m bireysel karışık : 50.30 : Vladimir Morozov :Rusya : 30 Ağustos 2016

200 m bireysel karışık : 1:49.63 : Ryan Lochte :ABD : 14 Aralık 2012

400 m bireysel karışık : 3:55.50 : Ryan Lochte :ABD : 16 Aralık 2010

Kısa Kulvar (Kadınlarda)

50 m serbest : 22.93 : Ranomi Kromowidjojo :Hollanda : 26 Ekim 2017

100 m serbest : 50.25 : Cate Campbell :Avustralya : 26 Ekim 2017

200 m serbest : 1:50.43 : Sarah Sjöström :İsveç : 12 Ağustos 2017

400 m serbest : 3:53.92 : Ariarne Titmus :Avustralya : 14 Aralık 2018

800 m serbest : 7:59.34 : Mireia Belmonte Garcia :İspanya : 10 Ağustos 2013

1500 m serbest : 15:19.71 : Mireia Belmonte Garcia :İspanya : 12 Aralık 2014

50 m sırtüstü : 25.60 : Kira Toussaint :Hollanda : 14 Kasım 2020

100 m sırtüstü : 55.03 : Katinka Hosszú :Macaristan : 4 Aralık 2014

200 m sırtüstü : 1:59.23 : Katinka Hosszú :Macaristan : 5 Aralık 2014

50 m kurbağalama : 28.56 : Alia Atkinson :Jamaika : 6 Ekim 2018

100 m kurbağalama : 1:02.36 : Ruta Meilutyte :Litvanya : 12 Ekim 2013

100 m kurbağalama : 1:02.36 : Alia Atkinson :Jamaika : 6 Aralık 2014

100 m kurbağalama : 1:02.36 : Alia Atkinson :Jamaika : 26 Ağustos 2016

200 m kurbağalama : 2:14.57 : Rebecca Soni :ABD : 18 Aralık 2009

50 m kelebek : 24.38 : Therese Alshammar :İsveç : 22 Kasım 2009

100 m kelebek : 54.61 : Sarah Sjöström :İsveç : 7 Aralık 2014

200 m kelebek : 1:59.61 : Mireia Belmonte Garcia :İspanya : 3 Aralık 2014

100 m bireysel karışık : 56.61 : Katinka Hosszú :Macaristan : 7 Ağustos 2017

200 m bireysel karışık : 2:01.86 : Katinka Hosszú :Macaristan : 6 Aralık 2014

400 m bireysel karışık : 4:18.94 : Mireia Belmonte Garcia :İspanya : 12 Ağustos 2017

TÜRKİYE YÜZME REKORLARI

Yüzmede Türkiye rekorları listesi, yüzme kategorilerinde Türkiye adına yarışan sporcular tarafından kaydedilmiş ve Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından onaylanmış en iyi dereceleri içerir.

Uzun Kulvar (Erkeklerde)

50 m serbest : 22.19 : Emre Sakçı : 6 Ağustos 2019

100 m serbest : 49.13 : Doğa Çelik : 3 Temmuz 2013

200 m serbest : 1:47.08 : Baturalp Ünlü : 27 Aralık 2020

400 m serbest : 3:50.07 : Nezir Karap : 2 Ağustos 2015

800 m serbest : 7:51.60 : Yiğit Aslan : 22 Haziran 2021

1500 m serbest : 15:06.42 : Mert Kılavuz : 18 Şubat 2021

50 m sırtüstü : 25.48 : Güven Duvan : 4 Temmuz 2013

100 m sırtüstü : 54.92 : Mert Ali Satır : 27 Mayıs 2021

200 m sırtüstü : 1:57.36 : Berke Saka : 24 Nisan 2021

50 m kurbağalama : 26.87 : Emre Sakçı : 23 Temmuz 2019

100 m kurbağalama : 58.85 : Emre Sakçı : 3 Ağustos 2019

200 m kurbağalama : 2:09.86 : Berkay Ömer Öğretir : 27 Aralık 2020

50 m kelebek : 23.67 : Ümitcan Güreş : 20 Mayıs 2021

100 m kelebek : 51.91 : Ümitcan Güreş : 23 Nisan 2021

200 m kelebek : 1:59.16 : Kaan Özcan : 8 Temmuz 2016

200 m bireysel karışık : 2:00.94 : Sanberk Yiğit Oktar : 30 Mayıs 2021

400 m bireysel karışık : 4:22.72 : Alpkan Örnek : 9 Ağustos 2015

Uzun Kulvar (Kadınlarda)

50 m serbest : 25.22 : Burcu Dolunay : 5 Mayıs 2012

100 m serbest : 54.79 : Selen Özbilen : 27 Mayıs 2021

200 m serbest : 1:58.24 : Gizem Güvenç : 13 Mart 2020

400 m serbest : 4:06.64 : Beril Böcekler : 21 Şubat 2021

800 m serbest : 8:26.06 : Merve Tuncel : 22 Nisan 2021

1500 m serbest : 16:03.23 : Merve Tuncel : 27 Aralık 2020

50 m sırtüstü : 28.41 : Ekaterina Avramova : 27 Mayıs 2016

100 m sırtüstü : 1:00.52 : Ekaterina Avramova : 18 Mayıs 2016

200 m sırtüstü : 2:11.18 : Ekaterina Avramova : 14 Mart 2020

50 m kurbağalama : 30.55 : Viktoriya Zeynep Güneş : 25 Ağustos 2015

100 m kurbağalama : 1:06.77 : Viktoriya Zeynep Güneş : 28 Ağustos 2015

200 m kurbağalama : 2:19.64 : Viktoriya Zeynep Güneş : 30 Ağustos 2015

50 m kelebek : 26.83 : Aleyna Özkan : 8 Temmuz 2018

100 m kelebek : 59.66 : Viktoriya Zeynep Güneş : 17 Mart 2018

200 m kelebek : 2:09.37 : Defne Taçyıldız : 20 Şubat 2021

200 m bireysel karışık : 2:11.03 : Viktoriya Zeynep Güneş : 28 Ağustos 2015

400 m bireysel karışık : 4:39.53 : Viktoriya Zeynep Güneş : 31 Mart 2016

Kısa Kulvar (Erkeklerde)

50 m serbest : 21.35 : Emre Sakçı : 20 Aralık 2019

100 m serbest : 46.68 : Emre Sakçı : 26 Aralık 2018

200 m serbest : 1:43.35 : Baturalp Ünlü : 23 Aralık 2020

400 m serbest : 3:42.36 : Baturalp Ünlü : 24 Aralık 2020

800 m serbest : 7:44.98 : Mert Kılavuz : 22 Aralık 2020

1500 m serbest : 14:44.03 : Yiğit Aslan : 20 Aralık 2020

50 m sırtüstü : 23.48 : İskender Başlakov : 18 Aralık 2015

100 m sırtüstü : 50.76 : İskender Başlakov : 13 Aralık 2012

200 m sırtüstü : 1:51.08 : Derya Büyükuncu : 10 Aralık 2009

50 m kurbağalama : ¦25.29 : Emre Sakçı : 5 Kasım 2020

100 m kurbağalama : 55.74 : Emre Sakçı : 10 Kasım 2020

200 m kurbağalama : 2:03.78 : Berkay Ömer Öğretir : 22 Aralık 2020

50 m kelebek : 22.38 : Ümitcan Güreş : 7 Aralık 2019

100 m kelebek : 49.77 : Ümitcan Güreş : 5 Aralık 2019

200 m kelebek : 1:54.71 : Erge Can Gezmiş : 11 Aralık 2018

100 m bireysel karışık : 52.63 : Metin Aydın : 23 Aralık 2017

200 m bireysel karışık : 1:55.07 : Metin Aydın : 22 Aralık 2017

400 m bireysel karışık : 4:10.11 : Metin Aydın : 21 Aralık 2017

Kısa Kulvar (Kadınlarda)

50 m serbest : 24.62 : Burcu Dolunay : 25 Kasım 2012

100 m serbest : 53.65 : Burcu Dolunay : 23 Kasım 2012

200 m serbest : 1:55.91 : Gizem Güvenç : 21 Aralık 2019

400 m serbest : 4:02.77 : Beril Böcekler : 24 Aralık 2020

800 m serbest : 8:19.24 : Beril Böcekler : 20 Aralık 2020

1500 m serbest : 15:45.29 : Merve Tuncel : 22 Aralık 2020

50 m sırtüstü : 27.18 : Ekaterina Avramova : 17 Aralık 2016

100 m sırtüstü : 57.96 : Ekaterina Avramova : 20 Aralık 2019

200 m sırtüstü : 2:05.36 : Ekaterina Avramova : 19 Aralık 2019

50 m kurbağalama : 30.28 : Viktoriya Zeynep Güneş : 2 Aralık 2015

100 m kurbağalama : 1:05.06 : Viktoriya Zeynep Güneş : 4 Aralık 2015

200 m kurbağalama : 2:19.73 : Viktoriya Zeynep Güneş : 6 Aralık 2015

50 m kelebek : 26.46 : Aleyna Özkan : 5 Aralık 2019

100 m kelebek : 58.49 : İris Rosenberger : 12 Aralık 2009

200 m kelebek : 2:06.87 : Nida Eliz Üstündağ : 15 Aralık 2017

100 m bireysel karışık : 59.58 : Viktoriya Zeynep Güneş : 3 Aralık 2015

200 m bireysel karışık : 2:10.18 : Viktoriya Zeynep Güneş : 21 Kasım 2020

400 m bireysel karışık : 4:36.04 : Viktoriya Zeynep Güneş : 22 Aralık 2016

NOT = Rekorların alanı, Rekor süresi, Rekoru kıran kışi ve rekorun kırıldığı tarih sırasıyla verilmiştir.