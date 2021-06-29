Yüzme rekorları: Olimpiyatlarda ve Dünyada yüzme rekoru kaç? Türkiye yüzme rekoru kaç? 2021 Yüzme branşında rekorları kim kırdı?
2021 Tokyo Yaz Olimpiyatlarının yaklaşmasıyla birlikte spor severler yüzme branşındaki rekorlar kaçtır, rekorkarı kim kırdı? merak etti. Peki, dünyadaki yüzme rekorları kaç saniye? Türkiye'de yüzme rekorları kim kırdı, süresi kaç? Olimpiyatlarda yüzme rekorları süresi ve rekor kıran kişiler kimlerdir?
Olimpiyat yüzme rekoru kaç? Dünya yüzme rekorları listesi! Türkiye'de yüzme rekoru kime ait? 100 metre serbestte dünya ve Türkiye rekoru kaç? 200 metre, 400 metre serbestte rekorlar kaç? 50 metre, 100 metre ve 200 metre kurbağalama yüzme rekorları kaçtır? Rekorları kıran sporcular kimler? Tüm yüzme rekorları yazımızda...
DÜNYA YÜZME REKORLARI LİSTESİ
Yüzmede dünya rekorları listesi, yüzme kategorilerinde kaydedilmiş ve FINA tarafından onaylanmış en iyi dereceleri içerir. Rekorlar, uzun kulvar (50 metre) ve kısa kulvar (25 metre) yüzme havuzları için ayrı olarak tutulmaktadır.
Uzun kulvar rekorlarının kayıt altına alınması 1900'lerin başına kadar uzanırken, kısa kulvar rekorlarının kayıt altına alınmasına 1991 yılının Mart ayından itibaren başlanmıştır.
Aşağıdaki rekorların bazıları, poliüretan ya da tekstil dışı malzemelerden yapılmış mayolar giyen yüzücüler tarafından 2008 Şubat ayından 2009 Aralık ayına kadar olan zaman zarfında elde edilmiştir. Roma'daki 2009 FINA Dünya Şampiyonasının arifesinde, uluslararası yönetim organı 1 Ocak 2010'dan itibaren tekstil olmayan malzemelerden yapılan mayoların kullanımını yasakladı. Bu mayoların, daha büyük bedene sahip olan bazı sporcuların performansını diğerlerine oranla daha fazla artırıyor gibi görünüyor ve morfoloji ve fizyolojiye bağlı olarak diğerlerinden daha fazla kaldırma etkisi yaratıyordu.
Dünya ve Olimpiyatlar yüzme rekorları:
Uzun Kulvar (Erkeklerde)
- 50 m serbest : 20.91 : César Cielo :Brezilya : 18 Aralık 2009
- 100 m serbest : 46.91 : César Cielo :Brezilya : 30 Temmuz 2009
- 200 m serbest : 1:42.00 : Paul Biedermann :Almanya : 28 Temmuz 2009
- 400 m serbest : 3:40.07 : Paul Biedermann :Almanya : 26 Temmuz 2009
- 800 m serbest : 7:32.12 : Zhang Lin :Çin : 29 Temmuz 2009
- 1500 m serbest : 14:31.02 : Sun Yang :Çin : 4 Ağustos 2012
- 50 m sırtüstü : 23.80 : Kliment Kolesnikov :Rusya : 18 Mayıs 2021
- 100 m sırtüstü : 51.85 : Ryan Murphy :ABD : 13 Ağustos 2016
- 200 m sırtüstü : 1:51.92 : Aaron Peirsol :ABD : 31 Temmuz 2009
- 50 m kurbağalama : 25.95 : Adam Peaty :Birleşik Krallık : 25 Temmuz 2017
- 100 m kurbağalama : 56.88 : Adam Peaty :Birleşik Krallık : 21 Temmuz 2019
- 200 m kurbağalama : 2:06.12 : Anton Çupkov :Rusya : 26 Temmuz 2019
- 50 m kelebek : 22.27 : Andriy Hovorov :İspanya : 1 Temmuz 2018
- 100 m kelebek : 49.50 : Caeleb Dressel :ABD : 26 Temmuz 2019
- 200 m kelebek : 1:50.73 : Kristóf Milák :Macaristan : 24 Temmuz 2019
- 200 m bireysel karışık : 1:54.00 : Ryan Lochte :ABD : 28 Temmuz 2011
- 400 m bireysel karışık : 4:03.84 : Michael Phelps :ABD : 10 Ağustos 2008
Uzun Kulvar (Kadınlarda)
- 50 m serbest : 23.67 : Sarah Sjöström :İsveç : 29 Temmuz 2017
- 100 m serbest : 51.71 : Sarah Sjöström :İsveç : 23 Temmuz 2017
- 200 m serbest : 1:52.98 : Federica Pellegrini :İtalya : 29 Temmuz 2009
- 400 m serbest : 3:56.46 : Katie Ledecky :ABD : 7 Ağustos 2016
- 800 m serbest : 8:04.79 : Katie Ledecky :ABD : 12 Ağustos 2016
- 1500 m serbest : 15:20.48 : Katie Ledecky :ABD : 16 Mayıs 2018
- 50 m sırtüstü : 26.98 : Liu Xiang :Çin : 21 Ağustos 2018
- 100 m sırtüstü : 57.57 : Regan Smith :ABD : 28 Temmuz 2019
- 200 m sırtüstü : 2:03.35 : Regan Smith :ABD : 26 Temmuz 2019
- 50 m kurbağalama : 29.30 sf : Benedetta Pilato :İtalya : 22 Mayıs 2021
- 100 m kurbağalama : 1:04.13 : Lilly King :ABD : 25 Temmuz 2017
- 200 m kurbağalama : 2:19.11 : Rikke Møller Pedersen :Danimarka : 1 Ağustos 2013
- 50 m kelebek : 24.43 : Sarah Sjöström :İsveç : 5 Temmuz 2014
- 100 m kelebek : 55.48 : Sarah Sjöström :İsveç : 7 Ağustos 2016
- 200 m kelebek : 2:01.81 : Liu Zige :Çin : 21 Ekim 2009
- 200 m bireysel karışık : 2:06.12 : Katinka Hosszú :Macaristan : 3 Ağustos 2015
- 400 m bireysel karışık : 4:26.36 : Katinka Hosszú :Macaristan : 6 Ağustos 2016
Kısa Kulvar (Erkeklerde)
- 50 m serbest : 20.24 : Caeleb Dressel :ABD : 20 Aralık 2019
- 100 m serbest : 44.94 : Amaury Leveaux :Fransa : 13 Aralık 2008
- 200 m serbest : 1:39.37 : Paul Biedermann :Almanya : 15 Kasım 2009
- 400 m serbest : 3:32.25 : Yannick Agnel :Fransa : 15 Kasım 2012
- 800 m serbest : 7:23.42 : Grant Hackett :Avustralya : 20 Temmuz 2008
- 1500 m serbest : 14:08.06 : Gregorio Paltrinieri :İtalya : 4 Aralık 2015
- 50 m sırtüstü : 22.22 : Florent Manaudou :Fransa : 6 Aralık 2014
- 100 m sırtüstü : 48.92 : Matt Grevers :ABD : 12 Aralık 2015
- 200 m sırtüstü : 1:45.63 : Mitch Larkin :Avustralya : 27 Kasım 2015
- 50 m kurbağalama : 25.25 : Cameron van der Burgh :Güney Afrika : 14 Kasım 2009
- 100 m kurbağalama : 55.61 : Cameron van der Burgh :Güney Afrika : 15 Kasım 2009
- 200 m kurbağalama : 2:00.16 : Kirill Prigoda :Rusya : 13 Aralık 2018
- 50 m kelebek : 21.75 : Nicolas Santos :Brezilya : 6 Ekim 2018
- 100 m kelebek : 48.08 : Chad le Clos :Güney Afrika : 8 Aralık 2016
- 200 m kelebek : 1:48.24 : Daiya Seto :Japonya : 11 Aralık 2018
- 100 m bireysel karışık : 50.30 : Vladimir Morozov :Rusya : 30 Ağustos 2016
- 200 m bireysel karışık : 1:49.63 : Ryan Lochte :ABD : 14 Aralık 2012
- 400 m bireysel karışık : 3:55.50 : Ryan Lochte :ABD : 16 Aralık 2010
Kısa Kulvar (Kadınlarda)
- 50 m serbest : 22.93 : Ranomi Kromowidjojo :Hollanda : 26 Ekim 2017
- 100 m serbest : 50.25 : Cate Campbell :Avustralya : 26 Ekim 2017
- 200 m serbest : 1:50.43 : Sarah Sjöström :İsveç : 12 Ağustos 2017
- 400 m serbest : 3:53.92 : Ariarne Titmus :Avustralya : 14 Aralık 2018
- 800 m serbest : 7:59.34 : Mireia Belmonte Garcia :İspanya : 10 Ağustos 2013
- 1500 m serbest : 15:19.71 : Mireia Belmonte Garcia :İspanya : 12 Aralık 2014
- 50 m sırtüstü : 25.60 : Kira Toussaint :Hollanda : 14 Kasım 2020
- 100 m sırtüstü : 55.03 : Katinka Hosszú :Macaristan : 4 Aralık 2014
- 200 m sırtüstü : 1:59.23 : Katinka Hosszú :Macaristan : 5 Aralık 2014
- 50 m kurbağalama : 28.56 : Alia Atkinson :Jamaika : 6 Ekim 2018
- 100 m kurbağalama : 1:02.36 : Ruta Meilutyte :Litvanya : 12 Ekim 2013
- 100 m kurbağalama : 1:02.36 : Alia Atkinson :Jamaika : 6 Aralık 2014
- 100 m kurbağalama : 1:02.36 : Alia Atkinson :Jamaika : 26 Ağustos 2016
- 200 m kurbağalama : 2:14.57 : Rebecca Soni :ABD : 18 Aralık 2009
- 50 m kelebek : 24.38 : Therese Alshammar :İsveç : 22 Kasım 2009
- 100 m kelebek : 54.61 : Sarah Sjöström :İsveç : 7 Aralık 2014
- 200 m kelebek : 1:59.61 : Mireia Belmonte Garcia :İspanya : 3 Aralık 2014
- 100 m bireysel karışık : 56.61 : Katinka Hosszú :Macaristan : 7 Ağustos 2017
- 200 m bireysel karışık : 2:01.86 : Katinka Hosszú :Macaristan : 6 Aralık 2014
- 400 m bireysel karışık : 4:18.94 : Mireia Belmonte Garcia :İspanya : 12 Ağustos 2017
TÜRKİYE YÜZME REKORLARI
Yüzmede Türkiye rekorları listesi, yüzme kategorilerinde Türkiye adına yarışan sporcular tarafından kaydedilmiş ve Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından onaylanmış en iyi dereceleri içerir.
Uzun Kulvar (Erkeklerde)
- 50 m serbest : 22.19 : Emre Sakçı : 6 Ağustos 2019
- 100 m serbest : 49.13 : Doğa Çelik : 3 Temmuz 2013
- 200 m serbest : 1:47.08 : Baturalp Ünlü : 27 Aralık 2020
- 400 m serbest : 3:50.07 : Nezir Karap : 2 Ağustos 2015
- 800 m serbest : 7:51.60 : Yiğit Aslan : 22 Haziran 2021
- 1500 m serbest : 15:06.42 : Mert Kılavuz : 18 Şubat 2021
- 50 m sırtüstü : 25.48 : Güven Duvan : 4 Temmuz 2013
- 100 m sırtüstü : 54.92 : Mert Ali Satır : 27 Mayıs 2021
- 200 m sırtüstü : 1:57.36 : Berke Saka : 24 Nisan 2021
- 50 m kurbağalama : 26.87 : Emre Sakçı : 23 Temmuz 2019
- 100 m kurbağalama : 58.85 : Emre Sakçı : 3 Ağustos 2019
- 200 m kurbağalama : 2:09.86 : Berkay Ömer Öğretir : 27 Aralık 2020
- 50 m kelebek : 23.67 : Ümitcan Güreş : 20 Mayıs 2021
- 100 m kelebek : 51.91 : Ümitcan Güreş : 23 Nisan 2021
- 200 m kelebek : 1:59.16 : Kaan Özcan : 8 Temmuz 2016
- 200 m bireysel karışık : 2:00.94 : Sanberk Yiğit Oktar : 30 Mayıs 2021
- 400 m bireysel karışık : 4:22.72 : Alpkan Örnek : 9 Ağustos 2015
Uzun Kulvar (Kadınlarda)
- 50 m serbest : 25.22 : Burcu Dolunay : 5 Mayıs 2012
- 100 m serbest : 54.79 : Selen Özbilen : 27 Mayıs 2021
- 200 m serbest : 1:58.24 : Gizem Güvenç : 13 Mart 2020
- 400 m serbest : 4:06.64 : Beril Böcekler : 21 Şubat 2021
- 800 m serbest : 8:26.06 : Merve Tuncel : 22 Nisan 2021
- 1500 m serbest : 16:03.23 : Merve Tuncel : 27 Aralık 2020
- 50 m sırtüstü : 28.41 : Ekaterina Avramova : 27 Mayıs 2016
- 100 m sırtüstü : 1:00.52 : Ekaterina Avramova : 18 Mayıs 2016
- 200 m sırtüstü : 2:11.18 : Ekaterina Avramova : 14 Mart 2020
- 50 m kurbağalama : 30.55 : Viktoriya Zeynep Güneş : 25 Ağustos 2015
- 100 m kurbağalama : 1:06.77 : Viktoriya Zeynep Güneş : 28 Ağustos 2015
- 200 m kurbağalama : 2:19.64 : Viktoriya Zeynep Güneş : 30 Ağustos 2015
- 50 m kelebek : 26.83 : Aleyna Özkan : 8 Temmuz 2018
- 100 m kelebek : 59.66 : Viktoriya Zeynep Güneş : 17 Mart 2018
- 200 m kelebek : 2:09.37 : Defne Taçyıldız : 20 Şubat 2021
- 200 m bireysel karışık : 2:11.03 : Viktoriya Zeynep Güneş : 28 Ağustos 2015
- 400 m bireysel karışık : 4:39.53 : Viktoriya Zeynep Güneş : 31 Mart 2016
Kısa Kulvar (Erkeklerde)
- 50 m serbest : 21.35 : Emre Sakçı : 20 Aralık 2019
- 100 m serbest : 46.68 : Emre Sakçı : 26 Aralık 2018
- 200 m serbest : 1:43.35 : Baturalp Ünlü : 23 Aralık 2020
- 400 m serbest : 3:42.36 : Baturalp Ünlü : 24 Aralık 2020
- 800 m serbest : 7:44.98 : Mert Kılavuz : 22 Aralık 2020
- 1500 m serbest : 14:44.03 : Yiğit Aslan : 20 Aralık 2020
- 50 m sırtüstü : 23.48 : İskender Başlakov : 18 Aralık 2015
- 100 m sırtüstü : 50.76 : İskender Başlakov : 13 Aralık 2012
- 200 m sırtüstü : 1:51.08 : Derya Büyükuncu : 10 Aralık 2009
- 50 m kurbağalama : ¦25.29 : Emre Sakçı : 5 Kasım 2020
- 100 m kurbağalama : 55.74 : Emre Sakçı : 10 Kasım 2020
- 200 m kurbağalama : 2:03.78 : Berkay Ömer Öğretir : 22 Aralık 2020
- 50 m kelebek : 22.38 : Ümitcan Güreş : 7 Aralık 2019
- 100 m kelebek : 49.77 : Ümitcan Güreş : 5 Aralık 2019
- 200 m kelebek : 1:54.71 : Erge Can Gezmiş : 11 Aralık 2018
- 100 m bireysel karışık : 52.63 : Metin Aydın : 23 Aralık 2017
- 200 m bireysel karışık : 1:55.07 : Metin Aydın : 22 Aralık 2017
- 400 m bireysel karışık : 4:10.11 : Metin Aydın : 21 Aralık 2017
Kısa Kulvar (Kadınlarda)
- 50 m serbest : 24.62 : Burcu Dolunay : 25 Kasım 2012
- 100 m serbest : 53.65 : Burcu Dolunay : 23 Kasım 2012
- 200 m serbest : 1:55.91 : Gizem Güvenç : 21 Aralık 2019
- 400 m serbest : 4:02.77 : Beril Böcekler : 24 Aralık 2020
- 800 m serbest : 8:19.24 : Beril Böcekler : 20 Aralık 2020
- 1500 m serbest : 15:45.29 : Merve Tuncel : 22 Aralık 2020
- 50 m sırtüstü : 27.18 : Ekaterina Avramova : 17 Aralık 2016
- 100 m sırtüstü : 57.96 : Ekaterina Avramova : 20 Aralık 2019
- 200 m sırtüstü : 2:05.36 : Ekaterina Avramova : 19 Aralık 2019
- 50 m kurbağalama : 30.28 : Viktoriya Zeynep Güneş : 2 Aralık 2015
- 100 m kurbağalama : 1:05.06 : Viktoriya Zeynep Güneş : 4 Aralık 2015
- 200 m kurbağalama : 2:19.73 : Viktoriya Zeynep Güneş : 6 Aralık 2015
- 50 m kelebek : 26.46 : Aleyna Özkan : 5 Aralık 2019
- 100 m kelebek : 58.49 : İris Rosenberger : 12 Aralık 2009
- 200 m kelebek : 2:06.87 : Nida Eliz Üstündağ : 15 Aralık 2017
- 100 m bireysel karışık : 59.58 : Viktoriya Zeynep Güneş : 3 Aralık 2015
- 200 m bireysel karışık : 2:10.18 : Viktoriya Zeynep Güneş : 21 Kasım 2020
- 400 m bireysel karışık : 4:36.04 : Viktoriya Zeynep Güneş : 22 Aralık 2016
NOT = Rekorların alanı, Rekor süresi, Rekoru kıran kışi ve rekorun kırıldığı tarih sırasıyla verilmiştir.