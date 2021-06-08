MUĞLA 'YÜZEN KASABA', MARMARİS'E DEMİR ATTI
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MUĞLA 'YÜZEN KASABA', MARMARİS'E DEMİR ATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki gümrüklü limana, 'Yüzen Kasaba' olarak adlandırılan 18 katlı 'MSC Seaview' gemisi demir attı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki gümrüklü limana, 'Yüzen Kasaba' olarak adlandırılan 18 katlı 'MSC Seaview' gemisi demir attı.

Dünyanın en büyük yolcu gemileri arasında gösterilen, 'Yüzen Kasaba' adı verilen, İtalyan firmaya ait 'MSC Seaview', öğle saatlerinde ilçe merkezindeki gümrüklü limana demir attı. 5 bin 179 yolcu ve 1413 mürettebat kapasiteli dev gemi, yolcusuz geldi. 323 metre uzunluğunda ve 41 metre genişliğe sahip olan yolcu gemisi, 5 yıldızlı bir otelin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak lüks donanıma sahip. Marmaris'te 5 gün süreyle demirli kalacak yolcu gemisine, Dalaman Havalimanı'na, Avrupa'nın birçok ülkesinden uçakla 1000 mürettebat getirileceği bildirildi. Beş günde mürettebatlarını tamamlayacak yolcu gemisi, ilk seferi için İtalya'ya hareket edecek.

YOLCU OLMAYINCA ESNAFIN KEYFİ KAÇTI

Yat Limanı'nda restoran aşçısı Halil Binay (33), Bizler gemiyi görünce hazırlık yapmıştık. Fakat geminin boş olduğunu öğrenince umutlarımız yıkıldı. Aslında hiç önemli değil, biz hazırlıklıyız. 2 yıl önce askeri ve yolcu gemileri sıklıkla geliyordu, umutlanıyorduk. Koronavirüs salgını nedeniyle gelmez oldular. Virüs bir an önce atlatılır ve tekrar eski günlerimize döneriz dedi.

Restoran İşletmecisi Hakan Altancan (45), Geminin yolcusuz olduğunu ve 5 gün kalacağını söylediler. Aslında hiç gelmeseydi. Gemiler gelir gider ama bizim asıl derdimiz mekanların kapanma saatlerinin esnetilmesi. Şu anda erkene alınan kabine toplantısı sonucunu bekliyoruz. Turizmden ekmek kazanıyoruz bir an önce genelgelerle bizleri rahatlatacak kalıcı çözümler açıklanmalıdır diye konuştu.

MUĞLA 'YÜZEN KASABA', MARMARİS'E DEMİR ATTI
MUĞLA 'YÜZEN KASABA', MARMARİS'E DEMİR ATTI
MUĞLA 'YÜZEN KASABA', MARMARİS'E DEMİR ATTI
MUĞLA 'YÜZEN KASABA', MARMARİS'E DEMİR ATTI
MUĞLA 'YÜZEN KASABA', MARMARİS'E DEMİR ATTI
MUĞLA 'YÜZEN KASABA', MARMARİS'E DEMİR ATTI
MUĞLA 'YÜZEN KASABA', MARMARİS'E DEMİR ATTI
MUĞLA 'YÜZEN KASABA', MARMARİS'E DEMİR ATTI
MUĞLA 'YÜZEN KASABA', MARMARİS'E DEMİR ATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MUĞLA 'YÜZEN KASABA', MARMARİS'E DEMİR ATTI - Haberler
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