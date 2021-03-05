Yüz yüze eğitim Ulaş'ta öğretmen ve öğrencileri sevindirdi
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Yüz yüze eğitim Ulaş'ta öğretmen ve öğrencileri sevindirdi

05.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:08
Yüz yüze eğitim Ulaş'ta öğretmen ve öğrencileri sevindirdi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında girilen yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte öğrenciler, aylar sonra okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında girilen yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte öğrenciler, aylar sonra okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak salgınla mücadele kapsamında girilen yeni kontrollü normalleşme sürecinde derslerine devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine, okullardaki Kovid-19 sessizliğinin normalleşme süreciyle birlikte sona erdiğini söyledi.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerin hem okullarına hem de öğretmenlerine kavuştuğunu dile getiren Gül, "Öğrenciler bize anne ve babalarının emanetidir. Onların sağlığı bizler için çok önemli. Tüm okullarımızda öğrenci ve öğretmenler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yüz yüze eğitime devam ediyor." dedi.

Ulaş İlkokulu sınıf öğretmeni Ağcagül Arslan ise öğrencilere kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Öğrencilerimin de heyecanlı ve mutlu olduğu gözlemledim. Onlar da öğretmenlerini, arkadaşlarını, okul ortamını özlemiş. Okulların açılmasıyla öğrencilerimiz öğrendiklerini tahtaya yazmanın sevincini ve heyecanını yaşıyor. inşallah yüz yüze eğitim devam eder." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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