YUSUFELİ'NDE 2 KATLI EV YANDI
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YUSUFELİ'NDE 2 KATLI EV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yusufeli ilçesi Yağcılar köyünde Alkan ailesine ait 2 katlı evde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Durumu fark eden 5 kişilik aile, evi tahliye etti. Komşuların ihbarı üzerine köye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

YUSUFELİ'NDE 2 KATLI EV YANDI
YUSUFELİ'NDE 2 KATLI EV YANDI
YUSUFELİ'NDE 2 KATLI EV YANDI
YUSUFELİ'NDE 2 KATLI EV YANDI
YUSUFELİ'NDE 2 KATLI EV YANDI
YUSUFELİ'NDE 2 KATLI EV YANDI
YUSUFELİ'NDE 2 KATLI EV YANDI
YUSUFELİ'NDE 2 KATLI EV YANDI
YUSUFELİ'NDE 2 KATLI EV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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