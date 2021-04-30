YUSUFELİ'NDE 2 KATLI EV YANDI
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yusufeli ilçesi Yağcılar köyünde Alkan ailesine ait 2 katlı evde sabah saatlerinde yangın çıktı.
Durumu fark eden 5 kişilik aile, evi tahliye etti. Komşuların ihbarı üzerine köye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı