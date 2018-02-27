Meteoroloji Uyardı: Edirne'de Etkisini Sürdüren Kar Yarın İstanbul'a Geliyor

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre soğuk ve karlı hava dalgası bu sefer İstanbul'u da etkileyecek. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe günü ise kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 3-4 derece düşecek.

Twitter'da İstanbul için çarşamba ve perşembe günü için kar yağışı uyarısından bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların düşeceğini belirtti.

Şen, ''Trakya'da kar yağışı başladı, yarın Tekirdağ da dahil sıcaklılar düşüyor. Çarşamba öğleden sonra ve perşembe günü İstanbul'da kar var. Nem yeterli ve sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşer. İstanbul - Ankara yolunda Bolu'da, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da kar ulaşıma engel olabilir, cuma biter'' dedi.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİM YÜKSELDİ

Edirne'de akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtü ile kaplanan kentte kar kalınlığı 10 santime yükseldi. Karayolları ve Edirne Belediye Başkanlığı'na bağlı ekipler, karayolunda ve caddelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kent merkezinde yolların kapanmaması için mücadele veren Edirne Belediye Başkanlığı 4 bobcat, kar küreme ekipmanlı 1 grayder, 2 kepçe, kar küremeli 4 yükleyici, 7 kamyon, 4 traktör ve 70 personelle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kar ile mücadele ediyor. Bir yandan kar küreme yapılırken, diğer yandan ise granürlü üre, tuz ve solüsyon serme çalışmasıyla yolların buz tutması ve kayganlaşması engelleniyor. Edirne'de gece yarısı kar etkisini yitirirken, sabah saatlerine kadar aralıklarla yağış olabileceği belirtildi.

OKULLAR TATİL ETTİ

Edirne'de aniden bastıran yoğun kar yağışının ardından Edirne Valiliği, eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilik duyurusunda "İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle il merkezinde ve tüm ilçelerimizde bulunan resmi-özel ilk ve orta dereceli okullarımız 27 şubat Salı günü (1 gün) valilik kararı ile tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 27/02/2018 tarihinde izinli sayılacaktır" denildi.

AVRUPA'DA SİBİRYA SOĞUKLARI

Soğuk hava Avrupa'nın dört bir yanını etkisi altına aldı. Roma'da altı yıl aradan sonra yağan kar nedeniyle olağanüstü günler yaşanırken, Avusturya'da ise "burka yasağı" hava koşulları nedeniyle askıya alındı.

Soğuk hava dalgası ve yoğun yağışlar, Avrupa'da hayatı zorlaştırdı. Kara ve hava trafiği hava koşullarından olumsuz etkilenirken, soğuk hava ve yaşanan trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybedenler oldu.

Pazartesi gününe alışılmadık biçimde bembeyaz uyanan Roma'da kar yağışı nedeniyle dünya çapında turistlerin en uğrak mekanlarından olan Kolezyum kapalı kaldı. İtalya'nın başkentinde okul ve kreşler de tatil edilirken, belediye yönetimi kent sakinlerine mümkün olduğunca az dışarı çıkma çağrısı yaptı. Dört bir yanı soğuk havanın etkisine giren İtalya'nın Apenin Dağları'nda sıcaklığın eksi 20 dereceye kadar düştüğü belirtildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 10

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 7

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 14

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu 15

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 5

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu 11