Yurt Bülteni -24

DİYARBAKIR'DAN ALDIĞI '15 İSTANBUL YOLCUSUNU' SİVEREK'TE İNDİRDİ

DİYARBAKIR'da, İstanbul'a gitmek için bilet aldıkları bir firmaya ait otobüse binen 15 kişinin, klima çalışmadığı için uyardıkları sürücü tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde indirildiği iddia edildi.

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, bir firmadan İstanbul'a gitmek üzere bilet alıp, gece saatlerinde seyahate başlayanlar, klimanın çalışmadığını fark edince otobüsün sürücüsünü uyardı. İddiaya göre sürücü, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine vardığında kendisiyle klima nedeniyle tartışan aralarında çocukların da bulunduğu 15 yolcuyu otobüsten indirip, yoluna devam etti.

Uyarıları dikkate almayan sürücünün 86 kilometrelik Diyarbakır ile Siverek arasındaki yolu 2 saatte geldiğini iddia eden yolcular, mağdur olduklarını söyledi. Yeniden Diyarbakır'a dönmek için yakınlarını aradıklarını belirten yolcular, otobüs firması ve sürücü hakkında suç duyurunda bulunacaklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yolda bekleyen yolcular

Bavul ve çantaları

İçinde kadın ve çocuk bulunan yolcular

Yolcuların konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 867 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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ŞIRNAK'TA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ YAKALANDI

ŞIRNAK'ta, teröristlerin yasadışı yollardan yurda giriş yapacağı istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda, 2 terörist yakalandı. Yakalanan teröristlerden biri olan 'Mazlum Goyi' kod adlı PKK'lı Mazlum Kaçan'ın Kel Mehmet Cephesi üçlü yürütme kurulu üyesi olduğu açıklandı.

Uludere ilçesinde, Şenoba beldesi Çukuryayla mevkiinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin sağ yakalanmasıyla ilgili olarak Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "25.08.2018 tarihinde saat 19.45'te Şırnak ili Uludere ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yasadışı yollardan ülkeye giriş yapacağına dair gelen istihbarı bilgi üzerine Şırnak İl Jandarma komutanlığına bağlı birlikler tarafından Şenoba beldesi Çukuryayla mevkisinde operasyon düzenlenmiş olup düzenlenen operasyon sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla beraber (1 adet Kanas 1, 1 adet m16) sağ olarak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen bölücü terör örgütü mensuplarının Mazlum Goyi (K) Mazlum Kaçan ve Kahraman (K) Lezgin Yarar oldukları; Mazlum Goyi (K) Mazlum Kaçan'ın, Kel Mehmet cephesi üçlü yürütme kurulu üyesi olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

Haber: ŞIRNAK,

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