Yüreğir ve Çukurova nüfus müdürlükleri pazar günü açık Adana'da 16 Ağustos Pazar günü yapılacak olan 2020-ALES/1 dolayısıyla Yüreğir ve Çukurova İlçe Nüfus müdürlükleri 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.

Adana'da 16 Ağustos Pazar günü yapılacak olan 2020-ALES/1 dolayısıyla Yüreğir ve Çukurova İlçe Nüfus müdürlükleri 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen adaylar için Yüreğir ve Çukurova ilçe nüfus müdürlükleri 16 Ağustos Pazar günü, 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak. - ADANA

Kaynak: İHA