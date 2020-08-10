Yüreğir ve Çukurova nüfus müdürlükleri pazar günü açık
Adana'da 16 Ağustos Pazar günü yapılacak olan 2020-ALES/1 dolayısıyla Yüreğir ve Çukurova İlçe Nüfus müdürlükleri 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.
10.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:19
Adana'da 16 Ağustos Pazar günü yapılacak olan 2020-ALES/1 dolayısıyla Yüreğir ve Çukurova İlçe Nüfus müdürlükleri 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen adaylar için Yüreğir ve Çukurova ilçe nüfus müdürlükleri 16 Ağustos Pazar günü, 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak. - ADANA
Kaynak: İHA