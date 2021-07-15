Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları kursları başladı
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Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları kursları başladı

Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları kursları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları Serinevler Kapalı Spor Salonu'ndagerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları Serinevler Kapalı Spor Salonu'nda

gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. 16 branşta 4 bin 100 çocuk ve gencin 41 merkezde göreceği eğitimlerde 65 uzman eğitmen görev yapacak.

Yüreğir Belediyesi'nin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların yaz aylarında serbest zamanlarını, en iyi şekilde değerlendirmeleri ve spor tesislerine daha fazla çocuk ve gencin katılımını sağlamak amacıyla uyguladığı ücretsiz Yaz Spor Okulları, Serinevler Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle başladı.

6-15 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik Jimnastik, Yüzme, Badminton, Tenis, Futbol, Taekwondo, Karate, Masa Tenisi, Basketbol, Voleybol, Bisiklet, Bocce, Güreş, Satranç, Muay Thai ve Okçuluktan oluşan 16 branşta verilecek eğitimlerde 65 uzman eğitmen görev alacak. Yüreğir genelinde 41 merkezde verilecek spor kurlarına şu ana kadar 4 bin 100 çocuk ve genç başvuru yaptı.

Açılış töreninde yaptığı konuşmada Adana'nın spor tesisleri bakımından en zengin ilçesinin Yüreğir olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Gerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün üstün gayretleri gerekse bizlerin imkanlar ölçüsünde faaliyete geçirdiğimiz ve faaliyete geçirmek üzere olduğumuz spor tesisleri ile birlikte Adana'nın en zengin ilçesiyiz. Yüreğir'de Türkiye şampiyonu, Türkiye'ye mal olmuş sporcular yetişsin diye çabalıyoruz. Bu cevheri buradaki çocuklarımızda görüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm gençlerimize, çocuklarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ise çocuklara ve gençlere seslenerek, "Şanslı bir ilçede yaşıyorsunuz. Şehrimizin spora ve sporcuya en çok önem veren, en çok desteği sağlayan ilçemizde yaşıyorsunuz. Sayın başkan her daim kulüplerimize sağladığı desteklerle de bizleri son derece mutlu etmektedir." şeklinde konuştu. Yaz spor okulları ve kayıtlarla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin, Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi 0322 502 92 17, Beyaz Masa 0322 321 61 61 veya 444 80 44 çağrı merkezini arayabileceği bildirildi. - ADANA

Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları kursları başladı
Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları kursları başladı
Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları kursları başladı
Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları kursları başladı
Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları kursları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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