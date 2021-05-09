Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerin kurtarılma anları kamerada
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Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerin kurtarılma anları kamerada

Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerin kurtarılma anları kamerada
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, son 1 haftada Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 3 lastik bot içindeki ölüme terk edilen toplam 102 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, son 1 haftada Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 3 lastik bot içindeki ölüme terk edilen toplam 102 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 ve 30 Nisan tarihleri ile 4 Mayıs günü Ayvalık açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 lastik bottaki toplam 102 kaçak göçmeni kurtardı. Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen kaçak göçmenlerin kurtarılma anlarına ait görüntüler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, göçmenlerin bulunduğu lastik botun üzerine giden Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından geri püskürtülme anları ve kaçakların kurtarılma anları yer aldı. 


Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerin kurtarılma anları kamerada
Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerin kurtarılma anları kamerada
Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerin kurtarılma anları kamerada
Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerin kurtarılma anları kamerada
Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerin kurtarılma anları kamerada
Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerin kurtarılma anları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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