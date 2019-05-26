Yunan adasındaki mülteci kampında isyan: Polis sığınmacılara müdahale etti
Yunan adasında bulunan mülteci kampında polisle sığınmacılar arasında çatışma
Yunanistan'ın Samos adasındaki mülteci kampı sakinleriyle polis arasında çatışma çıktığı belirtildi. Euronews'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir sivil toplum örgütü kamptaki yaşam koşullarını protesto eden sığınmacılara cumartesi sabahı polis tarafından müdahale edildiğini aktardı.
Protestocuların sayısının 60 - 70 civarında olduğunu söyleyen yetkili, "Mülteciler ve sığınmacılar, kamptaki yaşam koşullarıyla ilgili protesto yürüyüşü düzenliyorlardı ancak yolları yerel saatle 7.30 civarında polis tarafından kesildi" dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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