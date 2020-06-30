Yüksekte mahsur kalan kuzuyu AFAD kurtardı
Tokat'ta yüksek yerde mahsur kalan kuzu, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
30.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:32
Tokat'ta yüksek yerde mahsur kalan kuzu, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde Sadık Pekel'e ait kuzu, 25 metre yüksekte mahsur kaldı. Kuzuyu bulunduğu yerden indiremeyen Pekel, AFAD ekiplerinden yardım istedi.
AFAD ekipleri, yaklaşık yarım saatlik saatlik çalışma sonucunda kuzuyu kurtararak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA