Yüksekovalılar, kar yağışıyla bembeyaz olan sokaklarda gezdi
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Yüksekovalılar, kar yağışıyla bembeyaz olan sokaklarda gezdi

14.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:28
Yüksekovalılar, kar yağışıyla bembeyaz olan sokaklarda gezdi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili olurken, cadde ve sokaklar, kısa sürede bembeyaz oldu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili olurken, cadde ve sokaklar, kısa sürede bembeyaz oldu. Yüksekovalılar, kar yağışı altında yürüyüş yaptı. 

Hakkari'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, düşerken, bugün yağmaya başlayan karla birlikte özellikle Yüksekova ilçesi, bembeyaz oldu. Kar yağışının etkisi, yüksek kesimlerde arttı. Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Günlerdir kar yağışı bekleyenler ise beyaza bürünen sokaklarda yürüyüşe çıktı.

 


Yüksekovalılar, kar yağışıyla bembeyaz olan sokaklarda gezdi
Yüksekovalılar, kar yağışıyla bembeyaz olan sokaklarda gezdi
Yüksekovalılar, kar yağışıyla bembeyaz olan sokaklarda gezdi
Yüksekovalılar, kar yağışıyla bembeyaz olan sokaklarda gezdi
Yüksekovalılar, kar yağışıyla bembeyaz olan sokaklarda gezdi
Yüksekovalılar, kar yağışıyla bembeyaz olan sokaklarda gezdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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