Yüksekova-Şemdinli kara yoluna çığ düştü
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Yüksekova-Şemdinli kara yoluna çığ düştü

22.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:58
Yüksekova-Şemdinli kara yoluna çığ düştü

Hakkari'de çığın düştüğü Yüksekova-Şemdinli kara yolu ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Hakkari'de çığın düştüğü Yüksekova-Şemdinli kara yolu ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Yüksekova-Şemdinli kara yolunun 29. kilometresindeki Haruna Geçidi'ne çığ düştü.

Bölgeye sevk edilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 117. Şube Şefliği ekipleri, çığ nedeniyle kardan kapanan yolu bir saat süren çalışmanın ardından ulaşıma açtı.

Ayrıca VEDAŞ ekipleri de çığ nedeniyle bölgede oluşan elektrik arızasını giderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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