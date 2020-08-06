Yüksekova'da 81 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada 81 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada 81 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 5 Ağustos 2020 günü ilimiz Yüksekova ilçesi sınırları içerisinde durdurulan bir araç üzerinde yapılan aramada toplam ağırlığı 81 kilo 800 gram olan uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Operasyon neticesinde 1 şahıs gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA