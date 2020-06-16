Yüksek Hızlı Trenler ve Marmaray vagonları her gün dezenfekte ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yüksek Hızlı Trenler ve Marmaray vagonları her gün dezenfekte ediliyor

Yüksek Hızlı Trenler ve Marmaray vagonları her gün dezenfekte ediliyor Korona virüs tedbirleri kapsamında Yüksek Hızlı Trenler ve Marmaray vagonları her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

16.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:20

Yüksek Hızlı Trenler ve Marmaray vagonları her gün dezenfekte ediliyor

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında Yüksek Hızlı Trenler ve Marmaray vagonları her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele her alanda devam ederken, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Şehirler arası hizmet veren Yüksek hızlı tren ve Marmaray vagonları seferlerini tamamladıktan sonra dezenfekte işlemi uygulanarak temizleniyor.

Yüksek Hızlı Trenin tüm koltukları dezenfekte ediliyor

Yüksek Hızlı Treni kullanan yolcuların sağlığını düşünen Devlet Demir Yolları İşletmesi ekipleri gece gündüz aralıksız çalışıyor. Seferlerini bitiren trenler Halkalı istasyonunda hijyen ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Yolcuların koltukları ve bagaj bölümlerine dezenfektan sıvısı sıkılıyor. Halkalı istasyonuna gelen Yüksek Hızlı Trenler, korona virüs önlemleri alan özel giysili ekipler tarafından temizleniyor. Vagonların iç kısmına dezenfekten sıvısı sıkıldıktan sonra, hijyen ekipleri tüm vagonları siliyor. Yolcular ve görevliler için, vagonların içine hijyen sıvısı takılıyor. Korona virüs önlemleri kapsamında önlemler alan Devlet Demir Yolları İşletmesi, trenlerde koltukları Sosyal Mesafe kuralına göre düzenledi. Yolcular maskesiz trenlere alınmazken, çalışanlara maske ve dezenfekten veriliyor.

Marmaray vagonları da her gün dezenfekte ediliyor

Asya ile Avrupa'yı denizin altından bağlayan ve her gün binlerce İstanbullunun kullandığı Marmaray istasyonları da korona virüsle mücadele kapsamında her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Seferleri biten Marmaray vagonları bakım merkezine alınarak temizleniyor. Bakım merkezine giren trenlerin önce dışı yıkanıyor. Yıkama işleminin bitiminin ardından iç temizlik alanına çekilen vagonları burada ekipler temizliyor. Vagonların dışı yıkandıktan sonra, özel kıyafetli ekipler vagonları temizliyor. Önce vagonların içini koltuklarını ve yolcuların tutacaklarını özel sıvıyla silen ekipler daha sonra yerleri siliyor. Yerlerin silinmesinin ardından sürücü kabinini temizleyen ekipler, son olarak vagonlara korona virüs önlemleri kapsamında dezenfektan sıkıyor. Sıkılan dezenfektanın yolculara zarar vermemesi için bir süre bekletilen vagonlar daha sonra sefere sokuluyor. Korona virüs salgını nedeniyle yolcuların sağlığını düşünen Marmaray yetkilileri birçok önlem alıyor. Vagonlara sosyal mesafe stickerleri yerleştiren yetkililer, koltukları da sosyal mesafe kuralına göre ayarlayarak uyarı yazıları astı. Her vagona dezenfekten sıvısı yerleştirildi. Ayrıca vagonlarda bulunan ekranlarından yolcuların korona virüs önlemlerine uymaları için bilgilendirme yapılıyor.

Çalışanların sağlığı da unutulmadı

Yolcuların sağlığını korumak için her türlü önlemi alan Marmaray yetkilileri, çalışanları da unutmadı. Tüm çalışanların korona virüs önlemlerine uymasını isteyen yetkililer, çalışanlara periyodik olarak maske ve eldiven veriyor. Ayrıca çalışma alanlarına ve giriş kapılarına dezenfekten sıvıları yerleştirildi.

Yüksek Hızlı Trenler ve Marmaray vagonları her gün dezenfekte ediliyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Yıllar önce çekilen fotoğrafı paylaşan Mahsun Kırmızıgül, ünlüleri ifşa etti Haber
Yıllar önce çekilen fotoğrafı paylaşan Mahsun Kırmızıgül, ünlüleri ifşa etti
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı Haber
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz Haber
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem...
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Son Dakika: İstanbul'da haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı
G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi
G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı
2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evi çöplüğe dönen kadın hüngür hüngür ağladı
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evi çöplüğe dönen kadın hüngür hüngür ağladı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, 'Bana bir şey olmaz' düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, "Bana bir şey olmaz" düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Ezgi Eyüboğlu
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Gökhan Gönül Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Daha Fazla Bursa Bingöl Deprem Karlıova
Şu an buradasınız: Yüksek Hızlı Trenler ve Marmaray vagonları her gün dezenfekte ediliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 10:33:05. #1.14#
title