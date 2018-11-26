Yüksek Gerilim Hattı Direği Hırsızlığı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yüksek gerilim hattı direklerini çalmaya çalışan 3 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucu Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'ye (YEDAŞ) ait kullanılmayan yüksek gerilim hattı direklerini oksijen kaynağı ile kesen H.K. K.K. ve M.K. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 3 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, direkleri kesmek için kullandıkları aletlere el konuldu.

Şüphelilerden H.K. ve K.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlı serbest bırakıldı.