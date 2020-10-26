Yukatel Denizlispor - Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 6. hafta maçları bitmek üzere. Buna göre Denizlispor - Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. Maç 26 Ekim Pazartesi günü oynanacaktır. Peki Denizlispor - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?