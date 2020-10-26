Yukatel Denizlispor - Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Yukatel Denizlispor - Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

26.10.2020 19:28 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:32
Yukatel Denizlispor - Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 6. hafta maçları bitmek üzere. Buna göre Denizlispor - Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. Maç 26 Ekim Pazartesi günü oynanacaktır. Peki Denizlispor - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Denizlispor - Beşiktaş maçı bugün 20:00 'da başlayacaktır. Peki Denizlispor - Beşiktaş nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Denizlispor - Beşiktaş maçı 26 Ekim Pazartesi günü saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani maç yarın akşam saat 8'de başlayacaktır.

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Denizlispor - Beşiktaş maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Denizli Atatürk Stadyumu, Denizli'de oynanacak.

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMLERİ

ALPER ULUSOY(Hakem)

İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(1. Yardımcı Hakem)

İLKER TAKPAK(2. Yardımcı Hakem)

YASİN KOL(Dördüncü Hakem)

KORAY GENÇERLER(VAR)

ÖZGÜÇ TÜRKALP(AVAR)

İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)

AHMET BOZAN(Temsilci)

VELİ KESER(Temsilci)

MURAT KANGALGİL(Temsilci)

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