Yukatel Denizlispor, ABD'li Mikkel Diskerud'i kadrosuna kattı
20.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:52
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 30 yaşındaki ABD'li orta saha oyuncusu Mikkel Diskerud ile sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 30 yaşındaki ABD'li orta saha oyuncusu Mikkel Diskerud ile sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İsveç ekiplerinden Helsingborg forması giyen Diskerud için, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Oyuncu, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya imza attı.
Kariyerinde 351 maça çıkan Diskerud, 44 gol attı. ABD Milli Takımı'nda da 38 kez forma giyen oyuncu, 6 kez fileleri havalandırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek