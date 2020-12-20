YTB 2020 yılında Uygur Türkleri ve Asya-Pasifik Bölgesine yönelik birçok proje hayata geçirdi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 2020 yılında Uygur Türkeri'nin eğitimi ve Asya-Pasifik bölgesinde yer alan medya mensuplarının gelişimi için birçok proje hayata geçirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 2020 yılında Uygur Türkeri'nin eğitimi ve Asya-Pasifik bölgesinde yer alan medya mensuplarının gelişimi için birçok proje hayata geçirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), her yıl olduğu gibi 2020 yılında da Türkiye ile derin tarihi, dini, siyasi, coğrafi ve kültürel bağlara sahip olan kardeş, akraba ve soydaş topluluklara yönelik eğitim ve destek programlarını sürdürdü. Bu kapsamda Uygur Türkeri'nin eğitimi ve Asya Pasifik ülkelerinde yer alan medya mensuplarının gelişimi için birçok proje gerçekleştirildi.

Uygur diasporasına mensup gençlere Uygurca kitap projesi

YTB dünyanın dört bir yanında bulunan Uygur diasporasına mensup gençlerin anadillerinde yetkinlik kazanmaları, sahip oldukları milli ve manevi değerlerini unutmamaları için Uygurca dilinde ders kitapları çalışması başlattı. Kitapların içeriği ise Uygurca dilinde yayınlanan materyaller üzerinde incelemeler yapılarak ve diasporada Uygurca ders veren öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen anketlerle tespit edildi. Anket çalışması Türkiye, ABD, İsveç, Kırgızistan, Belçika, Japonya başta olmak üzeri toplamda 12 farklı ülkeden katılımla gerçekleştirildi.

Uygur diasporasına yönelik online eğitim projesi

YTB, Farabi Eğitim Projesi kapsamında ise yine diasporada yaşayan ortaokul ve lise çağındaki Uygur gençlerine yönelik fen ve matematik alanlarında yetkinlik kazanmaları için kurs programları düzenledi. Başlatılan proje kapsamında; fen, matematik, geometri, mantık gibi konularda Youtube üzerinden ek ders eğitimleri verildi. Proje çerçevesinde 35 saat süreli 85 adet eğitim videosu yayınlandı.

Asya Pasifik Online Medya Eğitim Programı

YTB, 2020 yılında bir de Asya Pasifik bölgesinde yer alan ülkelerdeki medya mensuplarının gelişimine katkı sağlamak ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla "Asya Pasifik Online Medya Eğitim Programı" düzenledi. 9 ülkeden toplamda 150 kişinin başvuru yaptığı programa 60 kişi kabul edildi. Programa ilgili ülkelerin diaspora temsilcilerinden de başvurular alındı. 12 saat süren program kapsamında katılımcılara "Yeni Medya ve Sosyal Medya Uygulamaları", "Multimedya ve İnternet Gazeteciliği", "Korona virüs Zamanında Gazetecilik" gibi farklı konularda uzmanlar tarafından eğitimler verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı