YSK Başkanı Güven'in ret oyu gerekçesi açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Güven, "Sandık kurullarının kuruluşuna ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra bu kuruluşa karşı yapılacak itirazlar seçimden sonra o seçimlerin iptali için tek başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülemez" ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı Güven'in ret oyu gerekçesi açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Güven, "Sandık kurullarının kuruluşuna ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra bu kuruluşa karşı yapılacak itirazlar seçimden sonra o seçimlerin iptali için tek başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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