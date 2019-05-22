YSK Başkanı Güven'in ret oyu gerekçesi açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Güven, "Sandık kurullarının kuruluşuna ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra bu kuruluşa karşı yapılacak itirazlar seçimden sonra o seçimlerin iptali için tek başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülemez" ifadelerini kullandı.