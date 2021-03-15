Yozgat'ta şubat ayında en çok kitap okuyan öğrenci ve veliler ödüllendirildi

Yozgat Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "OkuYoz Projesi" kapsamında şubat ayında en çok kitap okuyan öğrenci ve velilere ödül verildi.

Yozgat Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "OkuYoz Projesi" kapsamında şubat ayında en çok kitap okuyan öğrenci ve velilere ödül verildi.

Yozgat Valiliği konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Ziya Polat, devletin bütün imkanlarının eğitimin emrinde olduğunu söyledi.

Kentin eğitimde bina anlamında bir sıkıntısının bulunmadığını aktaran Polat, "Bu sene de önemli yarımlarımız var. Altyapı olarak çoğu işi halletmiş bulunmaktayız. Ancak eğitim sadece binalardan, duvarlardan oluşmuyor. O binaların içini de doldurmalıyız. Tabi annelerimizi ve babalarımızı da bu işe ortak etmemiz gerekiyor. Bu projeyi yaparken çocuklarımız ve gençlerimiz okusun ama anne, babalarımız da bu işte olsun diye çaba sarf ettik." dedi.

Konuşmanın ardından ilkokul, ortaokul, lise ve veliler olmak üzere 4 kategoride en çok kitap okuyarak dereceye girenlere ödül verildi.

Törene Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul