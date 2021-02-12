Yozgat'ta şehitler adına kurulacak kütüphanelere kitap bağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yozgat'ta şehitler adına kurulacak kütüphanelere kitap bağışı

12.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:46
Yozgat'ta şehitler adına kurulacak kütüphanelere kitap bağışı

Türkiye genelinde gönüllülerce yürütülen "Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında Yozgat'ta 3 şehit adına kurulacak kütüphaneye Kocaeli'den 16 bin kitap desteği sağlandı.

Türkiye genelinde gönüllülerce yürütülen "Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında Yozgat'ta 3 şehit adına kurulacak kütüphaneye Kocaeli'den 16 bin kitap desteği sağlandı.

Şehit Kütüphaneleri Yozgat gönüllüsü Hatice Aydın, Atatürk İlkokulu'na şehit er Salih Ekinci adına, Cumhuriyet Ortaokulu'na Şehit Polis Nuri Tanışman adına, Yozgat Fatih Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ine de Şehit Cihan Karadavut adına kütüphane kurma çalışması başlattıklarını söyledi.

Kütüphanelerin 18 Mart'ta hizmete açılacağını belirten Aydın, "Başlattığımız kitap toplama kampanyaları ilgi görüyor. En son Kocaeli'de yaşayan Yozgatlı hemşehrimiz gazeteci- yazar Mustafa Eranıl 16 bin kitap bağışında bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Aydın, Şehitler Kütüphanesi ile hem şehitlerin isminin yaşatılacağını hem de çocukların kütüphane ile büyüyeceğini belirtti.

Gazeteci Eranıl da şehitler adına kütüphane açılacağını öğrenir öğrenmez harekete geçtiğini anlatarak, "Kocaeli'de bulunduğum yerde 'kitap toplama kampanyası' başlattım. Kampanyamız çok büyük ilgi gördü. Toplanan kitapları şehitler adına kurulacak üç kütüphanemize dağıtılmak üzere Yozgat'a getirerek kütüphanelerle ilgilenen öğretmen Hatice Aydın'a teslim ettik. Katkısı olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Eranıl, daha önce Akdağmadeni ilçesinde Şehit Mehmet Köklü adına kurulan kütüphane için de 7 bin 500 kitap toplayıp teslim ettiğini ifade ederek, "Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Gönül ister ki her bir şehidimiz adına kütüphane kuralım. Bütün vatandaşlarımızdan 'Şehitler Kütüphanesi' kapsamında açılacak olan kütüphanelere destek olmalarını istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Osman Kavala Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Türk Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yozgat'ta şehitler adına kurulacak kütüphanelere kitap bağışı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 17:54:07. #1.15#
title