Yozgat'ta şehitler adına kurulacak kütüphanelere kitap bağışı

Türkiye genelinde gönüllülerce yürütülen "Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında Yozgat'ta 3 şehit adına kurulacak kütüphaneye Kocaeli'den 16 bin kitap desteği sağlandı.

Şehit Kütüphaneleri Yozgat gönüllüsü Hatice Aydın, Atatürk İlkokulu'na şehit er Salih Ekinci adına, Cumhuriyet Ortaokulu'na Şehit Polis Nuri Tanışman adına, Yozgat Fatih Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ine de Şehit Cihan Karadavut adına kütüphane kurma çalışması başlattıklarını söyledi.

Kütüphanelerin 18 Mart'ta hizmete açılacağını belirten Aydın, "Başlattığımız kitap toplama kampanyaları ilgi görüyor. En son Kocaeli'de yaşayan Yozgatlı hemşehrimiz gazeteci- yazar Mustafa Eranıl 16 bin kitap bağışında bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Aydın, Şehitler Kütüphanesi ile hem şehitlerin isminin yaşatılacağını hem de çocukların kütüphane ile büyüyeceğini belirtti.

Gazeteci Eranıl da şehitler adına kütüphane açılacağını öğrenir öğrenmez harekete geçtiğini anlatarak, "Kocaeli'de bulunduğum yerde 'kitap toplama kampanyası' başlattım. Kampanyamız çok büyük ilgi gördü. Toplanan kitapları şehitler adına kurulacak üç kütüphanemize dağıtılmak üzere Yozgat'a getirerek kütüphanelerle ilgilenen öğretmen Hatice Aydın'a teslim ettik. Katkısı olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Eranıl, daha önce Akdağmadeni ilçesinde Şehit Mehmet Köklü adına kurulan kütüphane için de 7 bin 500 kitap toplayıp teslim ettiğini ifade ederek, "Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Gönül ister ki her bir şehidimiz adına kütüphane kuralım. Bütün vatandaşlarımızdan 'Şehitler Kütüphanesi' kapsamında açılacak olan kütüphanelere destek olmalarını istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul