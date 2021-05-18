Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
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Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Polat, mesajında, 19 Mayıs 1919'un, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin Samsun'dan başlayarak, tüm Türkiye'ye yayıldığı bir gün ve kurtuluş zaferine atılan en önemli adımlardan birisinin olduğunu belirtti.

Polat, "Aziz Milletimizin ve Yozgatlı hemşehrilerimin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla, minnetle anıyor, geleceğimizin mimarı olacak genç kardeşlerime sevgi ve saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Başer de mesajında şunları kaydetti:

"19 Mayıs, kendisine kefen biçilen bir milletin yeniden ayağa kalkmaya başladığı gün olarak tarihe geçmiştir. Türk milleti, boynuna asılan hasta adam yaftasını kırıp atmış, ona kefen biçenlere bu toprakları dar ederek, bağımsızlığını yeniden kazanmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve gönül borcuyla anıyor, tüm Türkiye'nin bayramını kutluyorum."

MHP Yozgat Milletvekili Sedef ise mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele, 1923'te Cumhuriyetinin ilanıyla taçlanmış, bağımsızlık aşkımız, birlik ve beraberlik ruhuyla beraber tüm dünyaya ilan edilmişti. 19 Mayısın Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, bağımsızlığımızın teminatı olan gençlerimize duyulan güvenin ve onlara yüklenen sorumluluğun da en net yansımasıdır. 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, tüm gençlerimize selamlarımızı iletiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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