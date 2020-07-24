Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Yılmaz, gazetecileri ziyaret etti Yozgat Diyabet Derneği yöneticileri, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan gazetecileri ziyaret etti.

Yozgat Diyabet Derneği yöneticileri, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan gazetecileri ziyaret etti. Dernek başkanı Meltem Yılmaz, yönetim kurulu üyesi Dilara Karakoç ile gazetecileri ziyaret ederek, "Tip 2 Diyabet Riski Taşıyor musunuz?" anketi yaptı. Gazetecilere çalışma hayatında başarı dileyen Yılmaz, diyabet konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Pandemi sürecinde diyabetli hastalarımızın maske kullanımına ve sosyal mesafe kurallarına özellikle uymalarını istiyorum. Bu vesileyle tekrar gazetecilerimizin basın bayramını kutluyorum." dedi. Kaynak: AA