Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 2'si ağır 6 yaralı (2)
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Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 2'si ağır 6 yaralı (2)

Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 2'si ağır 6 yaralı (2)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan aracın içerisindeki 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan aracın içerisindeki 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas-Kayseri Karayolu Kayseri Caddesinde meydana geldi. Sivas'tan Kayseri istikametine gitmekte olan Çankırı İl Müftü Yardımcısı olduğu öğrenilen Osman Demir (48) yönetimindeki 25 DS 741 Honda marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile Şükrüye (81), Nursena, Ayşenur, Hanım ve Hakkı Demir yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Osman ve Şükrüye Demir'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 2'si ağır 6 yaralı (2)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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