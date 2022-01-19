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Yolda mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı

Yolda mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gerger ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince karlı yolda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gerger ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince karlı yolda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Onevler köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 10 kişi jandarmayı arayıp yardım istedi. Durum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, mahsur kalan vatandaşların bulunduğu bölgeye gitti. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında mahsur kalan vatandaşlar bulundukları yerden kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar Gerger ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 10 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Yolda mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı

Yolda mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı

Yolda mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İlçe Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, Jandarma, kar, 3. Sayfa, Haber

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