15.08.2019 16:53

Yola dökülen yağ kazaya neden oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yola dökülen yağ nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 4 araç çarpıştı.

Sandıklı ilçesi Dinar kavşağında saat 14.30 sularında yola dökülen yağdan dolayı zincirleme kaza meydana geldi. 4 otomobilin çarpıştığı kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası yolda polis geniş önlem alırken, yol bir müddet araç trafiğine kapandı. İtfaiye ekipleri tarafından yolun yıkanması sonrası trafik tekrar açıldı.

Kaynak: DHA