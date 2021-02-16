Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor
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Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor

16.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:24
Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor

BURSA'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Orhaneli Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

BURSA'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Orhaneli Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. TIR ve kış lastiği olmayan araçların ilerleyemediği yolda, sürücüler zor anlar yaşıyor.

Bursa'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağış ve soğuk havalar kendisini gösterdi. Kent genelinde 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Orhaneli Yolu, Doğancı mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu. Karlı yolda ilerleyemeyen TIR ve kış lastiği olmayan araçlar, araçlarını yol kenarına park etti. Belediye ve karayollarına bağlı ekiplerince yol temizleme çalışmaları başlatıldı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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