YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları açıklandı! Sonuçlara nereden bakılır? YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı Merakla beklenen 2020 YKS sonuçları an itibariyle açıklandı! Sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesinden öğrenebilirsiniz. YKS - AYT - TYT- YDT sınav sonuçlarını ne zaman açıklandı, nereden bakabilirim tüm detaylarıyla haberimizde.

Yüz binlerce üniversite adayının merakla beklediği YKS sınav sonuçları açıklandı. Sınav 27 Temmuz Pazartesi saat 07:30 itibariyle açıklanmıştı. Peki sonuçlara nereden bakabiliriz?

YKS (TYT-AYT-YDT) SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

2020 YKS sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi web sitesi olan "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden bakabilirsiniz. Fakat yoğunluktan dolayı site açılmayabilir. Bu yüzden biraz başka tarayıcılardan denemenizi tavsiye ederiz.

YKS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TYT-AYT-YDT SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

YKS 3 oturumdan oluşuyordu. Bunlardan 1. oturum TYT (Temel Yeterlilik Testi), 2. oturum (Alan Yeterlilik Testleri) ve 3. oturum ise YDT (Yabancı Dil Testi) sınavlarıydı. Bu sınavların tamamı YKS olarak geçmektedir. Haliyle 3 sınavın da sonucu açıklanmıştır. https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine girdiğinizde 3 sınavın da sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 6 Ağustos 2020 ve 14 Ağustos 2020 tarihleri aralığında yapılacak. 6 Ağustos günü Perşembe'ye ve 14 Ağustos günü ise Cuma'ya denk gelmektedir.

Üniversite adayları, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin www.osym.gov.tr web adresinden erişebilecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacak ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.

2020 YKS KAÇ KİŞİ BAŞVURMUŞTU?

2020 YKS sınavına toplamda 2 milyon 437 bin 111 aday başvurmuştu. 2. aşama olan AYT sınavına ise 1 milyon 788 bin aday başvurdu.