YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?
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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?
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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Gündemdeki yerini koruyor. 26-27 Haziran tarihleri arasında YKS'de ter döken öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM 2021 YKS sonuç tarihini açıkladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Gündemdeki yerini koruyor. 26-27 Haziran tarihleri arasında YKS'de ter döken öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM 2021 YKS sonuç tarihini açıkladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde…

YKS SONUÇALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin httpshttps://sonucsonuc.osymosym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Evet. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT'deTYT'de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

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