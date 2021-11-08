Aynı hakem! Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı
TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Ankaragücü maçında Vrsajevic'i atan Ali Şansalan'a ateş püskürdü. Kulüpten Ali Şansalan için, "Kendini ispatlama çabasında" açıklaması yapıldı. Ali Şansalan, F.Bahçeli Kim'i de benzer şekilde atmış, 3 hafta maç alamamıştı.
Tff 1. Lig'de Ankaragücü- Ümraniyespor karşılaşmasında Trabzonspor maçında Kim'in pozisyonuna benzer bir pozisyon yaşandı. Ümraniyesporlu Vrsajevic'in hamlesiyle yerde kalan Ankaragücülü Owusu pozisyona devam etmek istese de Ali Şansalan oyunu durdurarak Vrsajevic'e kırmızı kart gösterdi.
İKİNCİ SARIYI GÖSTERMİŞTİ
Ali Şansalan, Djaniny ile ikili mücadelesinde Kim'in rakibini yere düşürdüğüne hükmetmiş ve futbolcuyu ikinci sarıdan atmıştı. Şansalan, bu kez direkt kırmızı gösterdi.
"KENDİNİ İSPATLAMAYA ÇALIŞTI"
Ümraniyerspor'dan yapılan açıklamada, "3 hafta görev almayan hakemin bizim maçımıza verilmesi şüphelerimizi gerçeğe dönüştürmüştür. Trabzonspor maçında ikinci sarıdan futbolcuyu atan aynı hakem, bu kez direkt kırmızı göstererek kendini ispatlamaya çalışmıştır" ifadeleri dikkat çekti.
İşte Ümraniyespor'dan yapılan açıklama: