Aynı hakem! Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aynı hakem! Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı

Haberler.com - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Ankaragücü maçında Vrsajevic'i atan Ali Şansalan'a ateş püskürdü. Kulüpten Ali Şansalan için, "Kendini ispatlama çabasında" açıklaması yapıldı. Ali Şansalan, F.Bahçeli Kim'i de benzer şekilde atmış, 3 hafta maç alamamıştı.

Tff 1. Lig'de Ankaragücü- Ümraniyespor karşılaşmasında Trabzonspor maçında Kim'in pozisyonuna benzer bir pozisyon yaşandı. Ümraniyesporlu Vrsajevic'in hamlesiyle yerde kalan Ankaragücülü Owusu pozisyona devam etmek istese de Ali Şansalan oyunu durdurarak Vrsajevic'e kırmızı kart gösterdi.

Yine Ali Şansalan! Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay, bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı

İKİNCİ SARIYI GÖSTERMİŞTİ

Ali Şansalan, Djaniny ile ikili mücadelesinde Kim'in rakibini yere düşürdüğüne hükmetmiş ve futbolcuyu ikinci sarıdan atmıştı. Şansalan, bu kez direkt kırmızı gösterdi.

Yine Ali Şansalan! Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay, bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı

"KENDİNİ İSPATLAMAYA ÇALIŞTI"

Ümraniyerspor'dan yapılan açıklamada, "3 hafta görev almayan hakemin bizim maçımıza verilmesi şüphelerimizi gerçeğe dönüştürmüştür. Trabzonspor maçında ikinci sarıdan futbolcuyu atan aynı hakem, bu kez direkt kırmızı göstererek kendini ispatlamaya çalışmıştır" ifadeleri dikkat çekti.

Aynı hakem! Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı

Aynı hakem! Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı

Aynı hakem! Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı

İşte Ümraniyespor'dan yapılan açıklama:

Yine Ali Şansalan! Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay, bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı

Yine Ali Şansalan! Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay, bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı

Haberler.com - Spor Haberleri
Hikmet Karaman'ın sözleri çok tartışılacak! Fenerbahçe hocalığına mı göz kırptı, Pereira'ya mı gönderme yaptı?

Hikmet Karaman'ın sözleri çok tartışılacak! Fenerbahçe hocalığına mı göz kırptı, Pereira'ya mı gönderme yaptı?

 Milli Takım resmi hesabından Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi

Milli Takım resmi hesabından Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title