Yıldız futbolcu Lionel Messi'ye 3 ay uluslararası turnuvalardan men cezası

Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi, 2019 Kupa Amerika ve turnuvayı düzenleyen konfederasyon aleyhine yorumlarda bulunduğu gerekçesiyle 3 ay boyunca uluslararası turnuvalardan men edildi.

Kararı alan Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Messi'nin 2019 Kupa Amerika ve konfederasyon aleyhine yaptığı değerlendirmelerin "temelsiz ve kabul edilemez" olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle