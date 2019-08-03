Yıldız futbolcu Lionel Messi'ye 3 ay uluslararası turnuvalardan men cezası
Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi, 2019 Kupa Amerika ve turnuvayı düzenleyen konfederasyon aleyhine yorumlarda bulunduğu gerekçesiyle 3 ay boyunca uluslararası turnuvalardan men edildi. Yıldız oyuncu ayrıca 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi, 2019 Kupa Amerika ve turnuvayı düzenleyen konfederasyon aleyhine yorumlarda bulunduğu gerekçesiyle 3 ay boyunca uluslararası turnuvalardan men edildi.
Kararı alan Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Messi'nin 2019 Kupa Amerika ve konfederasyon aleyhine yaptığı değerlendirmelerin "temelsiz ve kabul edilemez" olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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