Yıldız Dağı'nda Geleneksel Kayak Yarışması Yapıldı

"Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yılı'nda 100 Etkinlik" sloganıyla organize edilen programların ilki olan "Valilik Kupası Geleneksel Kayak Yarışları", Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, birçok organizasyonunun yapıldığı Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ndeki yarışlar, kayaklı koşu, snowboard, alp disiplini, kuzey disiplini ve aileler kızak yarışı kategorilerinde gerçekleşti. Yarışlara, ülke genelinden birçok sporcu katılırken, dereceye girenlere ödüllerini Sivas Valisi Salih Ayhan ve protokol üyeleri takdim etti.

Vali Ayhan, programda yaptığı konuşmada, Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geleneksel hale gelen Valilik Kupası Kayak Yarışları'nı son 4 yıldır Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde başarılı ve sağlıklı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başta Sivas olmak üzere ülke genelinde birçok ilden çok sayıda sporcunun yarışlara katıldığını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne talebin artması ile bu merkezi Türkiye'nin gündemine taşımaya ve uluslararası platformda temsil etmeye başladık. Sivas, kış memleketi. Bunu berekete, kara, eğlenceye çevirelim dedik. 4 yılda tesisimiz önemli ve fark edilir bir mesafe kat etti. Hem kayak sporcularının yetiştirilmesinde hem de vatandaşlarımıza sosyal aktivite imkanı sağlanması noktasında Sivas'ta önemli bir eksikliği giderdi. Şehrimiz yazın kaplıcaları ve doğal güzellikleri ile vatandaşlarımıza birçok imkan sunarken, kışın kar belki de eziyet gibi görünüyordu. Şimdi ise görüyoruz ki çocuklarımız, ailelerimiz ve kırsalda yaşayan bölge halkı için önemli bir nimet oldu. Kayağı aile sporu olarak görüyorum. Kışın çocuklarımızı sanal alemden, teknolojinin esiri olmaktan kurtarmak için önemli bir merkez burası. Onları gereksiz dijital ağdan kurtarmak, etkileşime kapalı olan kapılarını aralamak için bu tür organizasyonlarda dayanışma, beraberlik görüyor, deşarj olduklarını izliyoruz. Çocuklarımız sosyal ve sportif etkinliklerden mutlaka faydalanmalıdır."

Gece kayağı ve meşaleli kayak gösterisi

Hafta sonu ailelerin, hafta içi ise öğrencilerin kayak eğitimi aldığını aktaran Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin cazibesini daha da artırmak istediklerini vurguladı.

Merkezin daha çok tanıtımını yapmak istediklerini aktaran Ayhan, "Burası Türkiye'nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezi. Buraya herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Bizim maksadımız ticaret değil. Bu bölgenin kalbi burada atacak. Burası daha da yoğun olacak. İnşallah ilerleyen dönemlerde bu pistler bizlere yetmeyecek, yeni pistler yapacağız. Şu an merkezin en büyük eksikliği, yatak kapasitesinin yetersiz gelmesi. Yıldız Dağı Sivas'ın bir değeri, bir markasıdır. Bu tarz organizasyonlar hem spora hem de tesislere önemli katkı sağlıyor. Bu kapsamda, Valilik Kupası Geleneksel Kayak Yarışları'nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayak sporunu geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışlar sonrası gece kayağı ve meşaleli kayak gösterisi de gerçekleştirildi.

Kayakçılar ellerinde meşaleler ve Türk bayrağı ile gösteri sundu.

Kaynak: AA