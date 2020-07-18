Yığılca'da köy yolları genişletiliyor DÜZCE (İHA) – Yığılca'da Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köy yollarında genişletme çalışmaları başladı.

DÜZCE (İHA) – Yığılca'da Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köy yollarında genişletme çalışmaları başladı. Tek aracın geçebildiği yollar çalışmaların ardından iki aracın yan yana geçebileceği duruma gelecek.

Yığılca'da köy yollarında darlık nedeni ile iki aracın yan yana geçememesi sonrasında köylülerin istekleri sonrasında Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köy yollarında genişletme çalışmaları başlatıldı. Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında Yığılca'ya bağlı köseler köyünde yol genişletme ve stabilize çalışmaları yapıldı. Yetkililerden alınan bilgilere göre ilçe genelinde dar olan yolların tamamı genişletilecek ve tek aracın geçebildiği yollar iki aracın yan yana geçebileceği duruma gelecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA