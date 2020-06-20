Yeşilyurt'ta yeşil gıda marketleri yaygınlaştırıyor
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Yeşilyurt'ta yeşil gıda marketleri yaygınlaştırıyor

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi, 'Üreticiden Tüketiciye' temasıyla ilkini Bostanbaşı Mahallesinde açtığı 'Yeşil Gıda Marketin yoğun ilgi görmesinden sonra Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarının bulunduğu binanın zemin katına 2.Yeşil Gıda Marketi açmaya hazırlanıyor.

Yeşilyurt'ta yeşil gıda marketleri yaygınlaştırıyor
20.06.2020 16:14 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:18

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi, 'Üreticiden Tüketiciye' temasıyla ilkini Bostanbaşı Mahallesinde açtığı 'Yeşil Gıda Marketin yoğun ilgi görmesinden sonra Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarının bulunduğu binanın zemin katına 2.Yeşil Gıda Marketi açmaya hazırlanıyor.

Yeşilyurt'un kırsal bölgelerinde yetişen yöresel lezzetleri ve doğal ürünleri 'Yeşil Gıda Market' ve 'Yöresel Ürünler Pazarı' aracılığıyla halka ulaştırmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Hemşerilerimizin kaliteli, nezih ve güzel ortamlarda alış veriş yapmasının yanı sıra kırsal bölgelerde ki çiftçilerimizin binbir emek ve gayretle hazırladıkları süt ve süt ürünleri, sebze, meyve, pekmez ve salça gibi doğal ve organik gıda ürünlerine ulaşımı kolaylaştırmak adına Bostanbaşı mahallemizde açtığımız Yeşil Gıda Marketimiz yoğun bir ilgi görmektedir. Marketlerimizi ilçe genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Özellikle market ihtiyacının olduğu bölgeleri tespit ederek buralara Yeşilyurt Belediyesinin güvencesiyle vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alış verişini yapabileceği Yeşil Gıda Marketlerimizi açmaya devam edeceğiz. Yeşilyurt Belediyesine ait yerlerde bu marketlerimizi açarak, dışarıya kira ödemiyoruz. İlk marketimizi Yeşilyurt İŞGEM İnşaat Şirketimiz tarafından yaptırılan konutların altında ki bölüme açtık. Marketimizde en uygun fiyata kaliteli hizmetler verilmektedir, çok güzel geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımız gerek sunulan hizmetlerden gerekse de raflardaki ürünlerden duydukları memnuniyeti bizimle paylaşıyorlar. Hemşerilerimizin sağlıklı ve doğal ürünler tüketmelerine katkı sağlamak, sofralarda ki yöresel ürün çeşitliliğini artırmak adına da marketimizde kırsal bölgelerde çiftçilerimiz tarafından üretilip hazırlanan doğal ürünleri de halkımızla buluşturuyoruz. Bizler halkımıza en güzel ve en iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz. Her alanda belediyecilik, her alanda hizmet anlayışımızın gereklilikleri yerine getirmekteyiz. Belediyemizin iştiraki olan Yeşilyurt İŞGEM İnşaat Şirketimizin kontrolünde çalıştırılan marketlerimizde doğal ve organik ürünlerin yanı sıra temel ihtiyaç maddelerini en uygun fiyata satışını yaparak, vatandaşlarımızın ev bütçelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. İlk marketimizden edindiğimiz tecrübe ve vatandaşlarımızdan gördüğümüz memnuniyetle birlikte yakın zamanda Emanet Çarşımızın bulunduğu binanın zemin katına ikinci marketimizi açacağız. Oldukça geniş bir alanda hizmete sunulacak ikinci marketimizde son rötuşlar yapılmaktadır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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