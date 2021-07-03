Yeşilhisar'da Uçurtma Şenliği

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen uçurtma şenliği Yeşilhisar Kaymakamlığı, Yeşilhisar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın bulunduğu Ovaçiftlik Mahallesinde yapıldı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen uçurtma şenliği Yeşilhisar Kaymakamlığı, Yeşilhisar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın bulunduğu Ovaçiftlik Mahallesinde yapıldı.

Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı yapılamayan şenlik normalleşme süreciyle birlikte okulların kapanması ile kısıtlı sayıda katılımla yapıldı. Uçurtma Şenliğine Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Şube Müdürü Ali Sungur, İlçe jandarma komutanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Şenliğe katılan öğrencilere uçurtma ve çeşitli hediyeler verildi.

Uçurtmaların uçurulmasının ardından öğrencilerle çeşitli oyunlar oynandı. Öğrenci, öğretmen ve kamu personellerinin oldukça eğlenceli vakit geçirdikleri gözlerden kaçmadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı