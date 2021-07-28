'Yerli VLP aşısı yeni varyantlara karşı hızla dizayn edilebilir'
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'Yerli VLP aşısı yeni varyantlara karşı hızla dizayn edilebilir'

'Yerli VLP aşısı yeni varyantlara karşı hızla dizayn edilebilir'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da Faz-2 çalışması süren virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) yerli Covid-19 aşısının 2 hafta içinde yeni varyantlara karşı dizayn edilebileceği belirtildi.

ANKARA'da Faz-2 çalışması süren virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) yerli Covid-19 aşısının 2 hafta içinde yeni varyantlara karşı dizayn edilebileceği belirtildi. Faz-2 çalışmasının yürütüldüğü Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "Biz şu müjdeyi verebiliriz; yerli VLP aşısı yeni varyantlara karşı hızla dizayn edilebilir, delta varyantı dahil olmak üzere" dedi.

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan Gürsel'in, eşi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) Prof. Dr. Mayda Gürsel ile TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında geliştirdiği yerli VLP aşısının Faz-2 çalışmaları 26 Haziran'da başladı. Turkovac'tan sonra Türkiye'nin yaygın kullanıma en yakın ikinci aşısı olan VLP'de, Faz-2 çalışmaları son aşamaya geldi. Ankara, Kocaeli ve İstanbul olmak üzere 3 merkezde yürütülen Faz-2'nin tamamlanması ardından eylül ayında Faz-3'e geçilmesi hedefleniyor.

'3 KOLDAN YÜRÜYEN BİR ÇALIŞMA'

Faz-2'nin yürütüldüğü merkezlerden Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, DHA'ya yaptığı açıklamada, VLP'de, virüsün bir nevi benzerini oluşturduklarını söyledi. Altuntaş, "Haziran ayının 26'sı itibarıyla Faz-2 çalışmalarına başladık. 3 koldan yürüyen bir çalışma; Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik Araştırma Merkezi, Kocaeli üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi" dedi.

'2 HAFTADA YENİ VARYANTLARA DİZAYN EDİLEBİLİR'

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, VLP Covid-19 aşısında Faz-2 çalışmasında son dönemece girdiklerini belirterek, "İnşallah Faz-3 çalışmasını eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi bekliyoruz. Yine sonbaharın sonlarına doğru veya 2022'nin başlarına doğru da ön sonuçları itibarıyla rutin klinik kullanıma hazır hale gelebilir. Biz şu müjdeyi verebiliriz; yerli VLP aşısı yeni varyantlara karşı hızla dizayn edilebilir, delta varyantı dahil olmak üzere. Laboratuvarda çalışan akademisyenlerimiz bunun yaklaşık 2 hafta içerisinde dizayn edilebileceğini ve kullanıma hazır hale gelebileceğini ifade etmektedirler. Bu bizim için son derece önemli" diye konuştu.

'YENİLİKÇİ BİR AŞI'

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, VLP Covid-19 aşısının ikinci bir özelliğinin ise, 4 proteine karşı hedeflenmiş olması olduğunu söyleyerek, "Teorik olarak yerli VLP aşısının 4 protein içermesi nedeniyle daha kuvvetli bir yanıt oluşturacağını ummaktayız. Bu iki özelliği ile yerli VLP aşısı, 'yenilikçi bir aşı' diyoruz. Yerli VLP aşısı önümüzdeki süreçlerde kullanıma hazır hale gelecektir. Turkovac ve VLP her iki aşımıza gönüllü olun" ifadesini kullandı.

'Yerli VLP aşısı yeni varyantlara karşı hızla dizayn edilebilir'
'Yerli VLP aşısı yeni varyantlara karşı hızla dizayn edilebilir'
'Yerli VLP aşısı yeni varyantlara karşı hızla dizayn edilebilir'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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