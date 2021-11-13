Bakan Varank, yerli otonun yapılamayacağını söyleyen CHP'li vekili TOGG'un direksiyonuna oturttu - Haberler Ekonomi
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Bakan Varank, yerli otonun yapılamayacağını söyleyen CHP'li vekili TOGG'un direksiyonuna oturttu

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

"Vatandaşın hayalleriyle oynamayı bırakın. Otomobil yapmak, yol yapmaya köprü yapmaya benzemez." ifadeleriyle yerli otomobilin yapılamayacağını söyleyen CHP'li milletvekili Tahsin Tarhan, Bakan Varank'ın davetiyle bugün TOGG'un direksiyonuna geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ; TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle birlikte Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu ( Togg ) ziyaret etti. Ziyarette 2017 yılında attığı tweetle yerli otomobilin yapılmayacağını söyleyen CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'da yer aldı.

Tarhan o yıllarda attığı tweette, "Yerli otomobil yapacağız derken 40 milyon euro çöpe gitti. Hatta 40 da değil 47 milyon euro. Vatandaşın hayalleriyle oynamayı bırakın. Otomobil yapmak, yol yapmaya köprü yapmaya benzemez. Müteahhitlik işi değildir. Bilgi ister, teknoloji ister, donanım ister" ifadelerini kullanmıştı.

Yerli otomobilin yapılamayacağını söyleyen CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Bakan Varank ve milletvekillerine Ar-Ge çalışmaları hakkında TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının maketi önünde bir sunum yaptı. TOGG CEO'su Karakaş, Gemlik'teki fabrikanın 1,2 milyon metrekare alanda kurulduğunu belirterek, "Akıllı cihazlarla ilgili teknoloji ile ilgili merkezlere yakın. Bursa'ya yakın Kocaeli'ne yakın" dedi.

Yerli otomobilin yapılamayacağını söyleyen CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti

Bakan Varank ve beraberindekiler, TOGG'un C segment SUV'unu inceledi. Daha sonra 4 yıl önce yerli otomobilin yapılamayacağını söyleyen CHP'li Tahsin Tarhan, Bakan Varank'ın daveti üzerine TOGG'un direksiyonuna geçti. TOGG CEO'su Karakaş da Tarhan'ın yanına oturarak otomobilin teknik özelliklerini anlattı.

Yerli otomobilin yapılamayacağını söyleyen CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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