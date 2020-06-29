Yerli Kargo İHA Seri Üretim için Hazırlanıyor Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Kargo İHA projesi için sözleşmelerin imzalandığını ve önümüzdeki sene itibarıyla seri üretim aşamasına geçilmesinin beklendiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Kargo İHA projesi için sözleşmelerin imzalandığını ve önümüzdeki sene itibarıyla seri üretim aşamasına geçilmesinin beklendiğini duyurdu. İşte yapılan açıklama hakkında merak edilen tüm detaylar!

Kargo İHA Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılacak?

İnsansız Hava Aracı (İHA) sisteminin yeni parçası olacak olan Kargo İHA modelinin üretiminde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile iş birliği yapılacak. Açıklamalar doğrultusunda dikey iniş ve dikey kalkış gibi özelliklere sahip olduğu belirtilen bu aracın 2021 yılında seri üretiminin başlaması bekleniyor.

?Dikey İniş Kalkışlı Kargo #İHA projemiz kapsamında @TUSAS_TR ile sözleşme imzaladık.

Operasyon bölgesindeki kullanımlardan sonra özellikleri geliştirilecek Kargo İHA sisteminin 2021 içinde seri üretime geçmesini hedefliyoruz. ????????????#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/P3IHeHZeRG

— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 29, 2020

Özellikle dağlık arazilerde iki nokta arasında hem kapalı kargo bölmesinde hem de askıda yük taşıyabilecek olan Kargo İHA, askeri birliklerin ihtiyaçlarını karşılamak adına lojistik bir çözüm sunmuş olacak. Yaklaşık bir saat uçuş süresine sahip olan bu ürünün 50 KG ağırlığında yük kapasitesinin bulunduğunu da belirtelim.

İsmail Demir, açıklamasının devamında söz konusu proje kapsamında 150 KG ağırlık taşıma kapasitesine sahip bir model üzerinde çalıştıklarını da vurguladı. Peki siz Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ortaklığı ile üretilecek olan Kargo İHA hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir