Yerköyspor Futbol Akademi yeniden kapılarını açtı
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Yerköyspor Futbol Akademi yeniden kapılarını açtı

Yerköyspor Futbol Akademi yeniden kapılarını açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

1 Haziran'da kontrollü normalleşmeye geçişle birlikte Yerköy Spor futbol kulübü altyapısı çalışmalarına Yahyalı İlçe Stadı'nda yeniden başladıYaptığı çalışmalar ile son dönemde isminden söz ettiren Yerköyspor Futbol Akademisi, pandemi ile birlikte kısıtlamalar nedeniyle çalışmalarına ara vermişti.

1 Haziran'da kontrollü normalleşmeye geçişle birlikte Yerköy Spor futbol kulübü altyapısı çalışmalarına Yahyalı İlçe Stadı'nda yeniden başladı

Yaptığı çalışmalar ile son dönemde isminden söz ettiren Yerköyspor Futbol Akademisi, pandemi ile birlikte kısıtlamalar nedeniyle çalışmalarına ara vermişti. 1 Haziran'dan itibaren geçerli olan kontrollü normalleşme ile birlikte spor sahalarının yeniden açılması ile birlikte Yerköyspor'da yeniden kapılarını öğrencilerine açtı. Yerköyspor Kulüp Başkanı Hacı Yusuf Şahin, "Çocuklarımız evde oldukça sıkılmışlar gerek hocalarına gerek bize pandemi sürecinde mesaj atarak ne zaman başlıyoruz diye sabırsızlıklarını belirttiler. Kontrollü normalleşme sürecinde spor sahalarının yeniden açılması ile birlikte bizde çalışmalarımıza başladık. Antrenörlerimiz yine pandemi kurallarına uygun olarak oyuncularımızın çalışmalarına refakat edecek" diye konuştu. - KAYSERİ

Yerköyspor Futbol Akademi yeniden kapılarını açtı
Yerköyspor Futbol Akademi yeniden kapılarını açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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