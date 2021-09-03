Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Coşkun Kahraman oldu
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Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Coşkun Kahraman oldu

Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Coşkun Kahraman oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'nın vefatının ardından, görevi tamamlamak üzere Ticaret Odası Başkanlığı'na Coşkun Kahraman seçildi.

Yozgat'ın Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'nın vefatının ardından, görevi tamamlamak üzere Ticaret Odası Başkanlığı'na Coşkun Kahraman seçildi.

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Mehmet Kaya'nın vefatının ardından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliği uyarınca yeni başkanı belirlemek üzere toplandı.

Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Coşkun Kahraman: "Uzun yıllar Yerköy'e ve üyelerimize güzel hizmetleri ve emeği olan Onursal Başkanımız Ş. Mehmet Kaya'yı Rahmetle ve Saygıyla anıyoruz. Yönetim Kurulumuzun teveccühü ile Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak görevi yerine getirmek üzere inşallah hep birlikte İlçemiz adına güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum. Üyelerimiz için İlçemiz için ne yapsak azdır" dedi. - YOZGAT

Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Coşkun Kahraman oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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